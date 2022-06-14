Папа Римский вдруг упомянул о "жестокости" России в войне против Украины

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Франциск очень хило высказывался о войне. Понтифику даже не нравилось то, как гостеприимно принимают украинских беженцев.

Папа Римский Франциск наконец-то начал говорить миру о войне России против Украины. Правда, Франциск где-то увидел "провокации" и "возможности" предотвратить войну.

Читайте также Был отчаянным и боролся за Украину: что известно о погибшем активисте Романе Ратушном

Что Папа сказал о войне

По мнению Франциска, война в Украине "возможно, была как-то спровоцирована или не предотвращена". Кто и как ее провоцировал и каким образом можно было сдержать российских кафиров от их преступных намерений, понтифик почему-то не уточнил.

Также он наконец признал, что россияне совершают страшные преступления, но вместе с тем попытался умалить масштабы их деяний, упомянув о "наемниках".

Мы видим жестокость, с которой эту войну ведут войска, как правило, наемные, используемые россиянами. Русские предпочитают посылать вперед чеченцев, сирийцев, наемников,

– заявил Франциск.

Также Папа добавил, что наблюдения за ужасами отвлекают людей от "драмы", которая разворачивается за кулисами войны, в частности – тестирование и продажа оружия. Как адекватные цивилизованные страны должны сдерживать россиян и других варваров, он почему-то также не объяснил.

Кроме того, Франциск сказал, что он не "при Путине", но собирается различать "хорошее и плохое" без размышлений об интересах и корнях проблем, и что все это очень сложно. О поездке в Мариуполь и попытках найти что-нибудь "хорошее" в разрушенном городе и десятках братских могил Папа не заявлял.

"Пока мы видим ярость, жестокость российских войск, мы не должны забывать о проблемах, чтобы попытаться их решить", – добавил он.

По словам Франциска, один из лидеров страны НАТО якобы заявлял, что развитие НАТО и имперские амбиции России могут привести к войне. Имя прогнозиста Папа не назвал.

Также он все еще собирается встретиться с главой русской православной церкви патриархом Кириллом. Предметом их диалога должны стать "их дела".

Война России против Украины: последние новости

Воздушным силам только за час удалось сбить три крылатых ракеты кафиров. Согласно предварительной информации, это могли быть калибры.

Иностранный легион бок о бок из ВСУ уничтожает российских оккупантов. Наши герои показали , как отважно и мастерски дерутся иностранные солдаты.

Смотрите также – глава Пентагона заявил, что США предоставят Украине все необходимое оружие