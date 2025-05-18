Свидетелями интронизационной мессы Папы Римского также стали десятки тысяч верующих, собравшихся на площади Святого Петра. Они приехали в Ватикан, как сообщила ведущая 24 Канала Андриана Кучер, с разных континентов.

Важно Как прошла интронизация Папы: главное о событии, фото и видео

Папа последовательно поддерживает украинский народ

Интронизация нового Папы Римского Льва XIV для всех католиков – сверхважное событие. Ради того, чтобы присутствовать на нем, они готовы преодолеть огромные расстояния.

Андриана Кучер пообщалась с верующими на площади Святого Петра, которые поделились своими эмоциями о событии.

Один из тех, кто присутствовал на интронизационной мессе приехал в Ватикан из Перу – родины Папы Льва XIV.

Мы приехали сюда, чтобы поддержать нашего нового Папу. У нас сегодня очень особые эмоции. Есть ощущение, что весь мир за этим следит, за тем духом, который должен всех объединить. Это новый путь для католической церкви,

– подчеркнул верующий.

Он также отметил, что очень важно, что Папа говорит о мире и последовательно поддерживает украинский народ, "как и все мы".

Одна из верующих, присутствовавшая на событии в Ватикане, приехала из Армении, которая, по ее словам, стала первой страной, принявшей христианство.

Как христианка я горда быть сегодня частью этого действа. Это очень особенные эмоции. Я в Италии впервые и очень счастлива почувствовать эту атмосферу. Событие так поразило меня, что эти эмоции запомню на всю жизнь,

– поделились впечатлениями женщина.

Еще одна верующая рассказала, что сначала хотела увидеть людей, которые съехались в Ватикан со всего мира, чтобы почувствовать особую атмосферу и, конечно, увидеть нового Папу.

Как по мне, то лучшим Папой был Франциск, но когда я увидела нового Папу – он как раз проезжал здесь рядом, – то как будто почувствовала Божье присутствие. Это было просто невероятно,

– сказала она.

Мужчина, приехавший на интронизацию Папы из Испании, отметил, что это событие очень важно для церкви, а для него лично это – исторический момент. По его словам, он с нетерпением ждал со своей семьей, чтобы стать частью этого действа.

Напомним, что президент Украины и первая леди побывали на аудиенции Папы Римского Льва XIV. Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с которым встретился понтифик после интронизации. Также президент Украины пригласил Папу посетить нашу страну.