Свідками інтронізаційної меси Папи Римського також стали десятки тисяч вірян, що зібралися на площі Святого Петра. Вони приїхали до Ватикану, як повідомила ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, з різних континентів.

Важливо Як пройшла інтронізація Папи: головне про подію, фото та відео

Папа послідовно підтримує український народ

Інтронізація нового Папи Римського Лева XIV для усіх католиків – надважлива подія. Заради того, щоб бути присутніми на ній, вони готові подолати величезні відстані.

Андріана Кучер поспілкувалась з вірянами на площі Святого Петра, які поділилися своїми емоціями про подію.

Один з тих, хто був присутній на інтронізаційній месі приїхав до Ватикану з Перу – батьківщини Папи Лева XIV.

Ми приїхали сюди, щоб підтримати нашого нового Папу. У нас сьогодні дуже особливі емоції. Є відчуття, що увесь світ за цим стежить, за тим духом, який має об'єднати всіх. Це новий шлях для католицької церкви,

– наголосив вірянин.

Він також зазначив, що є дуже важливим, що Папа говорить про мир та послідовно підтримує український народ, "як і всі ми".

Одна з вірянок, що була присутня на події у Ватикані, приїхала з Вірменії, яка, за її словами, стала першою країною, що прийняла християнство.

Як християнка я горда бути сьогодні частиною цього дійства. Це дуже особливі емоції. Я в Італії вперше і дуже щаслива відчути цю атмосферу. Подія так вразила мене, що ці емоції запамʼятаю на все життя,

– поділилися враженнями жінка.

Ще одна вірянка розповіла, що спочатку хотіла побачити людей, які з'їхалися у Ватикан з усього світу, аби відчути особливу атмосферу і, звісно, побачити нового Папу.

Як на мене, то найкращим Папою був Франциск, але коли я побачила нового Папу – він саме проїжджав тут поруч, – то наче відчула Божу присутність. Це було просто неймовірно,

– сказала вона.

Чоловік, що приїхав на інтронізацію Папи з Іспанії, зазначив, що ця подія дуже важлива для церкви, а для нього особисто це – історичний момент. За його словами, він з нетерпінням чекав зі своєю сім'єю, аби стати частиною цього дійства.

Нагадаємо, що президент України та перша леді були на аудієнції Папи Римського Лева XIV. Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, з яким зустрівся понтифік після інтронізації. Також президент України запросив Папу відвідати нашу країну.