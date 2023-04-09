После больницы Папа Франциск возглавил пасхальную мессу: в Ватикан прибыли более 45 тысяч паломников

9 апреля в Ватикане состоялась пасхальная месса. Ее возглавил недавно вернувшийся из больницы Папа Римский Франциск.

Более 45 тысяч паломников заполнили площадь Святого Петра. Следуя традициям, площадь украсили тюльпанами, нарциссами и другими сезонными цветами, привезенными из Нидерландов.

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Папа произнес свою речь

Во время пасхальной мессы понтифик размышлял об удивлении и радости женщин, посетивших гробницу, где был положен Иисус.

Вместо мертвого тела Иисуса женщины нашли пустую гробницу и ангела, который сообщил им, что Он воскрес из мертвых. Женщины были напуганы, но радостны,

– рассказал Франциск.

Он добавил, что Пасха должна побуждать всех христиан "оставить чувство поражения, открыть гробницу, в которую мы часто скрываем нашу надежду, и с уверенностью смотреть в будущее, потому что Христос восстал и изменил направление истории".

Пасхальная месса в Ватикане: смотрите видео

В больнице понтифик находился 3 дня

Отмечают, что Папу выписали из больницы 1 апреля, где он лечился от бронхита. Несмотря на это, понтифик председательствовал почти на всех публичных мероприятиях в своем расписании, кроме Крестной дороги.

Прессслужба Святого Престола объявила, что Папа не сможет присутствовать из-за сильного холода. Однако отмечают, что за действом он наблюдал из своего дома.

Напомним, что в Риме 7 апреля в Страстную пятницу по григорианскому стилю прошла Крестная дорога, на которой Ватикан снова решил "объединять" украинцев и россиян. На этот раз к этому спектаклю решили приплести детей.

Франциск попал в больницу: главное