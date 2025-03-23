Папа появился перед верующими впервые после госпитализации: понтифик возвращается в Ватикан

В воскресенье, 23 марта, 88-летний Папа Римский впервые появился на публике после госпитализации из-за двусторонней пневмонии. Он возвращается в Ватикан, проведя 38 дней в римской больнице.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News. Франциск обратился к около 3 тысячам верующих с балкона больничной палаты.

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Что известно о состоянии Папы

Понтифик попал в больницу Джемелли еще 14 февраля с инфекцией дыхательных путей. Незадолго до того, 9 февраля, он не смог завершить проповедь из-за проблем с дыханием, поэтому передал текст церемониймейстеру.

Эти недели были тяжелыми для 88-летнего пациента, который боролся с двусторонней пневмонией. В медицинских отчетах не преуменьшали тяжести его состояния, пережитых кризисов и сложности клинической картины,

– говорится в сообщении.

Франциск продолжал молиться даже в больничной палате, откуда "война казалась ему еще более абсурдной". Поскольку Папе трудно говорить, его размышления в полдень 23 марта, по-прежнему, распространила пресс-служба Святого Престола.

Понтифик выразил свое сожаление по поводу возобновления боевых действий в Газе, приветствовал согласование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также обратился с призывом к молитве за установление мира в страдающих от войн странах.

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К слову, ранее Ватикан уже показывал фото понтифика из больницы, где он 16 марта сослужил воскресную Святую Мессу в часовне без посетителей. Тогда Франциск продолжал назначенную терапию, в частности, дыхательную и двигательную реабилитацию.