Папа теперь в сердечке, – сеть тронуло видео с маленькой украинкой

В сети разлетелось видео, где маленькая девочка в слезах зовет своего отца. Однако он не придет, потому что погиб, защищая Украину.

Видео обнародовала в Тике Ток мама девочки. Она написала, что как бы ни старалась, папу детям не заменить.

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"Папа в сердечку"

На видео видно, как мама подбегает к дочери и спрашивает, почему она плачет. Ребёнок отвечает, что хочет к папе. Женщина пытается успокоить ребенка и спрашивает: "Ты знаешь, где папа?"

Девочка сквозь слезы прикладывает руку к груди, а братик говорит: "В сердечку".

Трогательное видео:

Папа ничто не заменит

Мама рассказала в описании под видео, что детям очень тяжело привыкнуть, что папы больше нет.

Что бы я ни купила деткам – вещи, игрушки, поездки на отдых, веселье, как бы я ни пыталась угодить им во всем, папа не заменит никто и ничто,

– написала женщина.

Она поблагодарила своего Героя, что может жить и видеть голубое небо. Известно, что у бойца кроме дочери остались жена и младший сын.

Пользователи сети выражают соболезнования семье, а женщины желают сил и терпения. Отмечают, что кадры разрывают сердце.