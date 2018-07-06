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Папа Римский провел специальную мессу, посвященную мигрантам

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Папа Римский провел мессу, посвященную мигрантам
Папа Римский провел мессу, посвященную мигрантам / vaticannews.va

Папа Римский Франциск провел в пятницу, 6 июля, в Соборе Святого Петра особую мессу, посвященную проблеме нелегальной миграции. Богослужение состоялось также в знак пятой годовщины визита Папы на итальянский остров Лампедуза.

Об этом говорится в издании "Новости Ватикана".

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На мессе присутствовали кардинал Джон Рибат из Папуа-Новой Гвинеи, 10 архиепископов и епископов, двадцатка священников, среди которых – заместители секретаря Отдела по делам мигрантов и беженцев Дикстерии содействия целостному человеческому развитию, отцы Фабио Баджио и Майкл Черни. Они в молитве поминали погибших в Средиземном море беженцев и мигрантов и тех, кто им помогает.

Перед лицом сегодняшних вызовов, связанных с миграцией, единственным благоразумным ответом является ответ солидарности и милосердия тот ответ, который не проводит чрезмерных вычислений, но требует справедливого распределения ответственности, честности и всего оценивания альтернатив и дальновидного подхода,
– сказал Папа Римский.

И добавил, что "справедливая политика – это та, которая предусматривает решения, пригодные для обеспечения безопасности, уважения прав и достоинства всех, и которая умеет смотреть на добро своей страны, учитывая добро других, всегда в взаимосвязи".

На мессе также присутствовала группа паломников из Испании, которая недавно приняла несколько судов с мигрантами, спасенными в море.

Напомним, что накануне Франциск отметил, что стареющим обществам, подобным Европе, грозит "большая демографическая зима" и они нуждаются в большом количестве иммигрантов. Но подчеркнул, что расселение должно быть по всей Европе.

Источник: 24 Канал
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