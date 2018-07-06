Папа Римський провів спеціальну месу, присвячену мігрантам

Папа Римський Франциск провів у п'ятницю, 6 липня, у Соборі Святого Петра особливу месу, присвячену проблемі нелегальної міграції. Богослужіння відбулося також на знак п'ятої річниці візиту Папи на італійський острів Лампедузу.

Про це йдеться у виданні "Новини Ватикану".

Читайте також: Українську яхту, на борту якої було понад 70 нелегалів, затримали в порту Італії

На месі були присутні кардинал Джон Рібат з Папуа-Нової Гвінеї, 10 архиєпископів та єпископів, двадцятка священиків, між якими – заступники секретаря Відділу в справах мігрантів і біженців Дикстерії сприяння цілісному людському розвиткові, отці Фабіо Баджіо та Майкл Черні. Вони в молитві поминали загиблих у Середземному морі біженців і мігрантів та тих, хто їм допомагає.

Перед обличчям сьогоднішніх викликів, пов’язаних з міграцією, єдиною розсудливою відповіддю є відповідь солідарності та милосердя та відповідь, яка не проводить надмірних обрахунків, але вимагає справедливого розподілення відповідальності, чесності та щирого оцінювання альтернатив і далекоглядного підходу,

– сказав Папа Римський.

І додав, що "справедлива політика – це та, яка передбачає вирішення, придатні для гарантування безпеки, пошани прав і гідності всіх, та яка вміє дивитися на добро своєї країни, враховуючи добро інших, завжди у взаємопов’язанні".

На месі також була присутня група паломників з Іспанії, яка нещодавно прийняла кілька суден з мігрантами, врятованими в морі.

Нагадаємо, що напередодні Франциск зазначив, що старіючим суспільствам, подібним до Європи, загрожує "велика демографічна зима" і вони потребують більше іммігрантів. Але наголосив, що розселення має бути по всій Європі.