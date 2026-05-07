Бросили трубку: в банке не поверили Папе Римскому, когда тот позвонил, чтобы изменить данные

Кардинал Роберт Прево, ставший Папой Римским Львом XIV, не смог с первой попытки дозвониться до американского банка, когда ему надо было изменить личные данные. Работница учреждения просто повесила трубку, не поверив, что на противоположном конце провода – Папа Римский.

Об этом инциденте рассказал близкий друг папы Льва XIV священник Том Маккарти во время выступления перед католической общиной в Нейпервилле, подробности осветили в материале The New York Times.

Как в банке отреагировали на звонок Папы Римского?

Лев XIV официально возглавил Римско-католическую церковь после церемонии интронизации, состоявшейся в Ватикане 18 мая 2025 года. А курьезный случай с банком произошел уже через два месяца после избрания нового понтифика.

Как рассказал отец Маккарти, Папа Римский представился Робертом Прево и обратился в банк с просьбой изменить номер телефона и адрес, указанные в документах. Во время разговора он ответил на все контрольные вопросы, однако работница службы поддержки заявила, что этого недостаточно – для подтверждения личности необходимо лично появиться в отделении банка.

В ответ понтифик якобы сказал, что не имеет такой возможности. После этого он попытался переубедить сотрудницу, спросив, изменит ли что-то тот факт, что он является Папой Римским Львом XIV.

По словам Маккарти, после этих слов женщина просто завершила звонок. В конце концов вопрос удалось решить благодаря другому священнослужителю, который лично знал президента банка. Официально в Ватикане этот инцидент не прокомментировали.

Имя работницы банка решили не разглашать. Как отметил отец Маккарти, трудно представить, что человека могут запомнить как того, что "бросила трубку Папе Римскому".

Интересно! Роберт Фрэнсис Прево – первый в истории американец, который стал Папой Римским. Также он имеет французские и испанские корни, и даже долю африканской крови.

Почему разгорелся конфликт между Папой и Трампом?

В последние дни между понтификом и президентом США Дональдом Трампом возникло публичное напряжение. Американский лидер резко высказался в адрес Папы, обвинив его в слабой позиции и политических просчетах. В Ватикане в ответ заявили, что не будут поддаваться давлению и в дальнейшем будут говорить о мире и необходимости дипломатии.

Отдельное недовольство Трампа вызвала позиция понтифика по конфликту вокруг Ирана. Президент США упрекнул Папу за нежелание поддерживать американскую военную риторику, тогда как Лев XIV отметил, что не боится критики и продолжит озвучивать те месседжи, которые считает правильными.

По мнению журналистов The New York Times, обострение конфликта с главой Католической церкви может негативно повлиять на политические рейтинги Трампа.

Дополнительный резонанс вызвало сообщение президента США с изображением, созданным искусственным интеллектом, где он предстал в образе Иисуса. После волны критики Трамп удалил публикацию, отрицает любые сравнения с Христом и заявил, что на картинке его якобы показали как врача.

Интересно! Политолог Игорь Чаленко в комментарии 24 Канала отметил, что позиция Папы Льва XIV выглядит последовательной и взвешенной, тогда как Дональд Трамп, по его словам, продолжает эмоционально реагировать на различных оппонентов, хотя впоследствии, похоже, несколько изменил тон.

Как Лев XIV высказывается об Украине?

Сразу после вступления на престол Папа Лев XIV публично осудил полномасштабное вторжение России в Украину и подчеркнул важность достижения справедливого мира. Также понтифик выражал глубокое сожаление из-за того, что Россия отказалась от рождественского прекращения огня на украинском фронте.

Стоит заметить, что во время своего рождественского обращения Папа Римский призвал к миру для Украины, однако прямо Россию как страну-агрессора в речи не упомянул.

Вместе с тем в январе, когда украинские города были в критической ситуации из-за вражеских атак, Лев XIV призвал Россию прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины, наносящие значительный ущерб гражданскому населению.