Недавно Папа Римский Лев XIV получил неожиданный и приятный подарок из родного штата. Прямо в Ватикан ему доставили пиццу из Чикаго.

Как пишет NBS news, первый американский понтифик, уроженец Иллинойса, попробовал персональную пиццу от Aurelio's Pizza, передает 24 Канал.

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Что известно о подарке Папе Римскому?

На днях Папа Римский получил его любимую пиццу в подарок во время проезда площадью Святого Петра. Ее передала 22-летняя Мэдлин Дейли из Цинциннати, которая по просьбе активистов привезла замороженный пирог в Рим.

Так, девушка поймала момент, чтобы вручить пиццу лично. Когда понтифика везли через площадь Святого Петра, она привлекла его внимание, помахав коробкой с пиццей. Сбоку был также заметен плакат с надписью "У нас пицца Аурелио".

Эмоции понтифика не остались незамеченными от объективов камер. Так, Папа Римский искренне и широко улыбался и показал большой палец вверх, после чего он принял подарок.

По словам брата Папы Джона Превост, он действительно съел угощение – свой любимый вариант с пепперони.

"Как только Папа увидел логотип, он буквально засветился", – пишут в издании.

Президент Aurelio's Pizza Джо Аурелио был тронут. Он рассказал, что Папа Лев с 1960-х годов посещал пиццерию "Аурелио" в Хоумвуде, штат Иллинойс. "То, что он узнал нашу пиццу среди толпы – это невероятно".