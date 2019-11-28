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      Папе Римскому подарили милую накидку в стиле аниме: фото, видео

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      Папа Римский в накидке в стиле аниме / Коллаж 24 канала

      Папе Римскому Франциску подарили милую накидку в стиле аниме во время его визита в Японию, и он с радостью надел подарок для встречи с людьми. Это произошло во время визита понтифика в собор Святой Марии в Токио для диалога с молодежью.

      Папа Франциск уже давно стал известен тем, что придерживается менее формального подхода к папству. Поэтому он с удовольствием надел подаренный хаппи – именно так называется накидка, которая является элементом традиционной японской одежды. Об этом сообщает Worldofbuzz.

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      Накидка для понтифика создана в небесно-голубых, белых и розововых цветах омбре, на ней изображен Папа, радостные участники встречи и сакура. Этот рисунок символизирует готовность Папы и Японии собраться вместе.

      Чтобы сделать хаппи более значимым, слова на разных языках, таких как английский, японский и испанский, были выбиты на ткани как часть дизайна.

      Среди написанных японских фраз можно увидеть слова "благодарность", "помолимся вместе", "что можно сделать, чтобы дать надежду жертвам катастрофы" и "мы рады, что Вы являетесь Папой".

      Заметим, что папе многие давали высокую оценку из-за его большой пропаганды против ядерного оружия. Именно поэтому понтифик совершил визит в два единственных города мира, пострадавших от ядерной атаки – в Хиросиму и Нагасаки – впервые за последние 38 лет.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Религия Япония Франциск Папа Римский
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