Папі Римському подарували милу накидку з аніме: фото, відео

Папі Римському Франциску подарували милу накидку з аніме під час його візиту до Японії, і він з радістю вдягнув подарунок для зустрічі з людьми. Це сталося під час візиту понтифіка до собору Святої Марії в Токіо для діалогу з молоддю.

Папа Франциск вже давно став відомим тим, що застосовує менш формальний підхід до папства. Тож він із задоволенням носив подарований хаппі – саме так називається накидка, яка є елементом традиційного японського одягу. Про це повідомляє Worldofbuzz.

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Накидка для понтифіка створена з поєднанням небесно-блакитної, білої та рожевої основи омбре та ілюстрацією Папи, привітними учасниками зустрічі разом із зображеннями сакури. Цей малюнок символізує готовність Папи та Японії зібратися разом.

VIDEO: #PopeFrancis couldn't help but to try on this colorful kimono, covered in Japanese and Spanish phrases expressing love and well wishes, given to him by the youth of Japan. #PopeinJapan pic.twitter.com/7LXsnovzM7 — EWTN News (@EWTNews) November 25, 2019

Щоб зробити хаппі більш значущим, слова різними мовами, таких як англійська, японська та іспанська, були відбиті на тканині як частина дизайну.

Серед написаних японських фраз можна перекласти слова "подяка", "помолімося разом", "що можна зробити, щоб дати надію жертвам катастрофи" та "ми раді, що Ви є Папою".

Зауважимо, що Папі багато хто давав високу оцінку через його велику пропаганду проти ядерної зброї. Саме тому понтифік здійснив візит до двох єдиних міст світу, які постраждали від ядерної атаки – до Хіросіми та Нагасакі – вперше за останні 38 років.

Japan must do more for refugees or Japan will not survive.#PopeinJapan pic.twitter.com/zl9D4UdpYZ — packomacko (@packica) November 27, 2019