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      Папі Римському подарували милу накидку з аніме: фото, відео

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      Папа Римський у накидці з аніме / Колаж 24 каналу

      Папі Римському Франциску подарували милу накидку з аніме під час його візиту до Японії, і він з радістю вдягнув подарунок для зустрічі з людьми. Це сталося під час візиту понтифіка до собору Святої Марії в Токіо для діалогу з молоддю.

      Папа Франциск вже давно став відомим тим, що застосовує менш формальний підхід до папства. Тож він із задоволенням носив подарований хаппі – саме так називається накидка, яка є елементом традиційного японського одягу. Про це повідомляє Worldofbuzz.

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      Накидка для понтифіка створена з поєднанням небесно-блакитної, білої та рожевої основи омбре та ілюстрацією Папи, привітними учасниками зустрічі разом із зображеннями сакури. Цей малюнок символізує готовність Папи та Японії зібратися разом.

      Щоб зробити хаппі більш значущим, слова різними мовами, таких як англійська, японська та іспанська, були відбиті на тканині як частина дизайну.

      Серед написаних японських фраз можна перекласти слова "подяка", "помолімося разом", "що можна зробити, щоб дати надію жертвам катастрофи" та "ми раді, що Ви є Папою".

      Зауважимо, що Папі багато хто давав високу оцінку через його велику пропаганду проти ядерної зброї. Саме тому понтифік здійснив візит до двох єдиних міст світу, які постраждали від ядерної атаки – до Хіросіми та Нагасакі – вперше за останні 38 років.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Папа Римський Франциск Японія Релігія
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