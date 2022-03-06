О трогательном событии сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, пара давно живет в гражданском браке и у них есть ребенок, и только теперь они решили обвенчаться. Церемония состоялась рядом с одним из блокпостов, установленных на въездах в Киев.

Смотрите видео со свадьбы пары по теробороне в Киеве:



"Жизнь продолжается! И жизнь Киева, киевлян, нашего государства мы будем защищать!", – подчеркнул Кличко.

Кроме того, за 10 дней войны в столичных роддомах родились 457 малышей . Из них 237 мальчиков и 220 девочек.