О трогательном событии сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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По его словам, пара давно живет в гражданском браке и у них есть ребенок, и только теперь они решили обвенчаться. Церемония состоялась рядом с одним из блокпостов, установленных на въездах в Киев.
Смотрите видео со свадьбы пары по теробороне в Киеве:
"Жизнь продолжается! И жизнь Киева, киевлян, нашего государства мы будем защищать!", – подчеркнул Кличко.
Кроме того, за 10 дней войны в столичных роддомах родились 457 малышей. Из них 237 мальчиков и 220 девочек.
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