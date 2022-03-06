Про чарівну подію повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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За його словами, пара давно живе в цивільному шлюбі та має дитину, і лише тепер вони вирішили повінчатися. Церемонія відбулася поруч з одним із блокпостів, встановлених на в’їздах у Київ.
Дивіться відео з весілля пари з тероборони у Києві:
"Життя триває! І життя Києва, киян, нашої держави ми будемо захищати!", – наголосив Кличко.
Окрім того, за 10 днів війни у столичних пологових будинках народилися 457 малюків. Із них 237 хлопчиків та 220 дівчаток.
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