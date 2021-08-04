Солнечная пара: танцоры с синдромом Дауна представят Украину на Специальной Олимпиаде-2021

Винничане Мария и Иван – единственные бальники в Украине с синдромом Дауна. В августе они примут участие в первом чемпионате мира по танцам Специальной Олимпиады-2021.

Международные соревнования пройдут в Австрии. Среди участников – более 100 спортсменов с инвалидностью из 22 стран.

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Солнечные танцоры готовятся покорить Специальную Олимпиаду

Мария и Иван танцуют в паре уже 4 года. За это время они освоили с десяток бально-спортивных танцев и привезли с международных и всеукраинских конкурсов 12 побед.

С первого занятия у них получилось так гармонично заниматься. Мы все были в шоке. Они сразу стали в пару и начали танцевать,

– вспомнила мама Марии Татьяна Гнатик.

Главная цель юных спортсменов впереди – покорить мировую арену. Уже в августе они полетят представлять нашу страну в Австрию на чемпионат мира по танцам Специальной Олимпиады. Винницкая пара будет танцевать самбу.



Тренировка солнечной танцевальной пары / Скриншот с видео 24 канала

Чтобы показать хороший результат на соревнованиях, танцорам приходится тренироваться каждый день. По словам тренера Алины Сойфер, Марии и Ивану вдвое сложнее изучить и запомнить движения.

"Но нет ничего страшного в работе с такими детьми. Они солнечные, постоянно улыбаются, работают и все получается", – подчеркнула она.

Мария еще и сольно выступит на Специальной Олимпиаде

Кроме номера в паре, 15-летняя Мария еще выступит сольно с восточным танцем. Мама девочки отметила, что именно с него и началась любовь к движениям в дочери.

Участие в международных соревнованиях – дело не из дешевых. Расходы на тренировку, костюмы и дорогу ложатся на плечи родителей. Однако мамы заметили – это стоит того, чтобы их дети развивались, совершенствовались и показывали пример другим, что синдром Дауна не приговор. И с ним можно полноценно жить.



Винничане Мария и Иван / Скриншот с видео 24 канала