Солнечная пара: танцоры с синдромом Дауна представят Украину на Специальной Олимпиаде-2021
Источник:24 канал
Винничане Мария и Иван – единственные бальники в Украине с синдромом Дауна. В августе они примут участие в первом чемпионате мира по танцам Специальной Олимпиады-2021.
Международные соревнования пройдут в Австрии. Среди участников – более 100 спортсменов с инвалидностью из 22 стран.
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Солнечные танцоры готовятся покорить Специальную Олимпиаду
Мария и Иван танцуют в паре уже 4 года. За это время они освоили с десяток бально-спортивных танцев и привезли с международных и всеукраинских конкурсов 12 побед.
С первого занятия у них получилось так гармонично заниматься. Мы все были в шоке. Они сразу стали в пару и начали танцевать,
– вспомнила мама Марии Татьяна Гнатик.
Главная цель юных спортсменов впереди – покорить мировую арену. Уже в августе они полетят представлять нашу страну в Австрию на чемпионат мира по танцам Специальной Олимпиады. Винницкая пара будет танцевать самбу.
Тренировка солнечной танцевальной пары / Скриншот с видео 24 канала
Чтобы показать хороший результат на соревнованиях, танцорам приходится тренироваться каждый день. По словам тренера Алины Сойфер, Марии и Ивану вдвое сложнее изучить и запомнить движения.
"Но нет ничего страшного в работе с такими детьми. Они солнечные, постоянно улыбаются, работают и все получается", – подчеркнула она.
Мария еще и сольно выступит на Специальной Олимпиаде
Кроме номера в паре, 15-летняя Мария еще выступит сольно с восточным танцем. Мама девочки отметила, что именно с него и началась любовь к движениям в дочери.
Участие в международных соревнованиях – дело не из дешевых. Расходы на тренировку, костюмы и дорогу ложатся на плечи родителей. Однако мамы заметили – это стоит того, чтобы их дети развивались, совершенствовались и показывали пример другим, что синдром Дауна не приговор. И с ним можно полноценно жить.
Винничане Мария и Иван / Скриншот с видео 24 канала