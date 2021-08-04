Міжнародні змагання відбудуться в Австрії. Серед учасників – понад 100 спортсменів з інвалідністю з 22 країн.

Цікаво 5 зірок із синдромом Дауна: талант попри все

Сонячні танцюристи готуються підкорити Спеціальну Олімпіаду

Марія й Іван танцюють у парі вже 4 роки. За цей час вони опанували з десяток бально-спортивних танців та привезли з міжнародних і всеукраїнських конкурсів 12 перемог.

З першого заняття у них вийшло так гармонійно займатися. Ми всі були шоковані. Вони одразу стали в пару й почали танцювати,

– пригадала мама Марії Тетяна Гнатик.

Головна мета юних спортсменів попереду – підкорити світову арену. Уже в серпні вони полетять представляти нашу країну до Австрії на чемпіонат світу з танців Спеціальної Олімпіади. Вінницька пара танцюватиме самбу.



Тренування сонячної танцювальної пари / Скриншот з відео 24 каналу

Аби показати гарний результат на змаганнях, танцюристам доводиться тренуватись чи не щодня. За словами тренерки Аліни Сойфер, Марії та Івану вдвічі складніше вивчити й запам'ятати рухи.

"Але немає нічого страшного в роботі з такими дітьми. Вони сонячні, постійно посміхаються, працюють і все виходить", – підкреслила вона.

Марія ще й сольно виступить на Спеціальній Олімпіаді

Крім номеру у парі, 15-річна Марія ще виступить сольно зі східним танцем. Мама дівчинки відзначила, що саме з нього і розпочалася любов до рухів у доньки.

Участь у міжнародних змаганнях – справа не з дешевих. Витрати на тренування, костюми та дорогу лягають на плечі батьків. Проте мами зауважили, це варто того, аби їхні діти розвивалися, вдосконалювались та показували приклад іншим, що синдром Дауна не вирок. І з ним можна повноцінно жити.



Вінничани Марія та Іван / Скриншот з відео 24 каналу