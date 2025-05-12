Такое мнение 24 Каналу озвучил журналист, аналитик Александр Демченко. По его словам, уже все пропагандистские площадки процитировали Лукашенко.

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"Он вышел перед российскими журналистами и сказал: "Конечно, техники сегодня было мало. Но техника вся на войне". Это его цитата. Он унизил Путина на всех пропагандистских площадках. Уже все процитировали Лукашенко", – сказал он.

На параде было мало техники и авиации

Александр Демченко отметил, что самолетов на параде 9 мая было мало. Известно, что 7 мая в России были поражены 2 аэродрома, где базируются Ту-22М, Су-27, МиГ-29.

Было очень небольшое количество бронемашин, танков и так далее. Не только потому, что все ушло на войну. Потому что российская "оборонка" стала, больше выпускать в большом количестве она не может. Зарплаты на оборонных заводах не растут, люди туда уже не приходят,

– подчеркнул аналитик.

В оборонном секторе экономики России начались определенные процессы, которые можно назвать спадом, который постепенно переходит в рецессию. Такая ситуация во всей вражеской экономике. Поэтому на параде была и чужая техника.