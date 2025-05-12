Таку думку 24 Каналу озвучив журналіст, аналітик Олександр Демченко. За його словами, уже всі пропагандистські майданчики процитували Лукашенка.

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"Він вийшов перед російськими журналістами та сказав: "Звичайно, техніки сьогодні було мало. Але техніка вся на війні". Це його цитата. Він принизив Путіна на усіх пропагандистських майданчиках. Уже всі процитували Лукашенка", – сказав він.

На параді було мало техніки та авіації

Олександр Демченко зазначив, що літаків на параді 9 травня було мало. Відомо, що 7 травня у Росії були уражені 2 аеродроми, де базуються Ту-22М, Су-27, МіГ-29.

Була дуже невелика кількість бронемашин, танків і так далі. Не тільки тому, що все пішло на війну. Тому що російська "оборонка" стала, більше випускати у великій кількості вона не може. Зарплати на оборонних заводах не ростуть, люди туди вже не приходять,

– підкреслив аналітик.

В оборонному секторі економіки Росії почалися певні процеси, які можна назвати спадом, який поступово переходить у рецесію. Така ситуація у всій ворожій економіці. Тому на параді була і чужа техніка.