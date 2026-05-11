24 Канал Новости Украины Загнаний у пастку, – політолог спрогнозував наступні кроки Путіна
11 мая, 03:38
Загнанный в ловушку, – политолог спрогнозировал следующие шаги Путина

Петро Синеокий
Основные тезисы
  • Усиление дальнобойных возможностей ВСУ создало серьезные проблемы для Кремля. Постоянные удары по России влияют на авторитет Путина.
  • Политолог Артем Бронжуков предположил, какие будут дальнейшие шаги российского диктатора.

Усиление дальнобойных возможностей ВСУ создало серьезные проблемы для Кремля. Украинские дроны не только физически уничтожают российскую инфраструктуру, но и "бьют" по столбам режима. Ситуация с 9 мая четко это показала.

Политолог Артем Бронжуков рассказал 24 Каналу, что нет ничего удивительного в том, что прекращение огня на 9 – 11 мая не работает. Россияне и раньше в таких случаях его не придерживались. Но ситуация все же отличается от того, что было раньше.

Что было не так с нынешним парадом на 9 мая?

Парад к 9 мая всегда был одним из показательных символов нынешней России. Режим демонстрировал своему населению и всему миру, какие они "могучие и непобедимые". Но как только угроза атаки украинских дронов усилилась – так сразу весь пыл резко упал.

На этот раз торжества были совсем скромными. Россияне не рискнули использовать военную технику на параде; возникали перебои со связью, а в ряде городов вообще отменили торжества. Россияне все больше ощущают войну, что однозначно влияет на авторитет диктатора Путина. Так еще и указ Зеленского о разрешении России провести парад на 9 мая выглядит еще тем унижением.

Возникает интересная ситуация. Все докатилось до того, что их "непобедимый лидер" вынужден говорить о перемирии. Путину не удается самостоятельно справиться со всем, чтобы провести парад ко Дню победы. Вы еще и посмотрите, кто из лидеров приехал на парад? Некоторые прибыли из непризнанных стран. Абхазия, Республика Сербская, которая является квазиобразованием на территории Боснии и Герцеговины. Лукашенко. Все это – тотальный стыд,
– отметил Бронжуков.

К слову, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что указ Зеленского о разрешении России провести парад – меткий психологический шаг. Очевидно, что такой шаг вызвал раздражение в Кремле. Это стало сразу понятно после того, как в России начали публично отвечать на такое действие со стороны Украины.

Западные СМИ также указывают, что парад продемонстрировал слабость российского диктатора. В The New York Times заметили – нынешние торжества показали, что Россия становится все более уязвимой на фоне войны против Украины. Там ввели беспрецедентные меры безопасности из-за угрозы атак беспилотников.

Какие могут быть дальнейшие действия Путина?

Ситуация вокруг войны против Украины становится все большим бременем для диктатора Путина. Судя по всему, глобально у него осталось 2 варианта действий. Первый – двигаться к замораживанию войны в Украине и объявить о собственной победе.

Второй сценарий – масштабная мобилизация в России. Или же это может быть определенный нестандартный ход, на который враг действительно способен.

Я слышал от западных дипломатов гипотезу, что Путин попытается захватить город Нарва в Эстонии уже этим летом. Все для того, чтобы перевернуть "шахматную партию", которая складывается проигрышно. Путин сейчас загнан в угол. Как он отреагирует? Интересный вопрос. Ведь он будет определять, как долго продлится война и в каком формате она пойдет,
– сказал Бронжуков.

В любом случае усиление дальнобойных возможностей Украины становится неприятной "пощечиной" для Путина. Фактически Россия начинает все больше чувствовать войну на своей территории. И тут уже возникает много вопросов к самому диктатору.

После таких ударов Путин не сможет долго рассказывать, что все у него идет по плану. Нет, он принес войну на собственную территорию. Россияне этого боятся. Они отдали часть прав, чтобы чувствовать сильное государство, которое обеспечит спокойствие. Сегодня этого нет. Консенсус развален,
– подчеркнул политолог.

Когда может завершиться война в Украине?

По состоянию на май прогресса в мирных переговорах между Украиной и Россией при посредничестве США фактически нет. Встречи остановились после того, как в конце февраля Соединенные Штаты начали военную операцию против Ирана. При этом позиции Украины и России абсолютно разные. Киев готов завершить войну на нынешней линии соприкосновения, а Россия цинично требует, чтобы ВСУ вышли с территории Донецкой и Луганской областей.

Дипломат и бывший посол в США Валерий Чалый назвал 3 сценария, как завершится война в Украине. Многое зависит именно от европейских партнеров. Пока что наиболее реалистичным представляется промежуточный сценарий, по которому война продлится еще 1 – 2 года. Но все может измениться.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий считает, что лето 2026 года будет тем моментом, когда Путин будет определяться, что делать дальше. От этого будет зависеть продолжительность войны.

