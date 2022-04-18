Парад будет скромнее, – Фейгин предположил, что будет происходить в России 9 мая

Мне пишут разные люди, в том числе и те, что работают на "Красной площади" и действительно им разослали сообщения о репетициях парада. Что на самом деле готовят неизвестно, но сами репетиции начались с опозданием.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала. Он также добавил, что объяснить задержки по подготовке парада "победобесия" можно – проблемы с личным составом.

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"Без цифр говорить трудно, нужно сравнить количество участников, которое было раньше и узнать, какое готовят сейчас. Тогда станет понятно, какие роды войск имеют проблемы," – утверждает Фейгин.

По мнению правозащитника, парад безусловно пройдет, если нет – это будет позорище. Но надо понимать, что люди, которые идут на параде – научены идти строевым шагом и тому подобное, кто-нибудь пройтись по площади не может.

Подозреваю, что дефицит кадров все же имеет место быть, и скорее всего, парад будет скромнее обычного, так мне кажется,

– убежден Марк Фейгин.

Возможно, нехватку войск компенсируют прохождением "Бессмертного полка" и, вероятно, тема Украины вообще не будет озвучиваться. Ведь вряд ли за две с половиной недели оккупанты смогут показать хоть какой-то результат, чего-то добьются, чтобы с гордостью кричать об этом на параде.

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