Это самый слабый парад по насыщенности техникой, военных подразделений и так далее за последние 15 лет. Возможно, техники действительно не хватило. Об этом 24 Каналу сказал политолог Владимир Фесенко.

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"А, возможно, Путин боится. Вдруг современный танк или артиллерийская установка развернется и по трибуне шарахнет. В свое время египетского президента Анвара Садата убили именно так – прямо на параде", – отметил политолог.

Ждут контрнаступления, а не победы

После инцидента над Кремлем у Путина добавилась фобия беспилотников и в целом летательных аппаратов. Врага охватила паранойя и страх.

Даже в России говорят: "праздник со слезами на глазах". Не в том контексте, как раньше, а в прямом смысле – нечего праздновать. Есть разочарование и раздражение. И страх. Страх властвует над Россией,

– уверяет Владимир Фесенко.

Все эти полицейские с антидроновыми ружьями, усиленные меры безопасности, больной Александр Лукашенко, отмена массовых мероприятий в регионах – все это тенденция. Они ждут украинского контрнаступления, а не победы.

"Принципиальное изменение, даже по сравнению с прошлым годом. Я уже не говорю о том, что было раньше", – подытожил Фесенко.

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