Це найслабший парад за насиченістю технікою, військових підрозділів і так далі за останні 15 років. Можливо, техніки справді не вистачило. Про це 24 Каналу сказав політолог Володимир Фесенко.

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"А, можливо, Путін боїться. Раптом сучасний танк чи артилерійська установка розвернеться і по трибуні шарахне. Свого часу єгипетського президента Анвара Садата вбили саме так – прямо на параді", – зауважив політолог.

Чекають контрнаступу, а не перемоги

Після інциденту над Кремлем у Путіна додалася фобія на безпілотники й загалом літальні апарати. Ворога охопила параноя і страх.

Навіть у Росії кажуть: "празнік са слєзамі на глазах". Не в тому контексті, як раніше, а в прямому сенсі – немає чого святкувати. Є розчарування й роздратування. І страх. Страх панує над Росією,

– запевняє Володимир Фесенко.

Усі ці поліцейські з антидроновими рушницями, посилені заходи безпеки, хворий Алєксандр Лукашенко, скасування масових заходів у регіонах – усе це тенденція. Вони чекають українського контрнаступу, а не перемоги.

"Принципова зміна, навіть у порівнянні з минулим роком. Я вже не кажу про те, що було раніше", – підсумував Фесенко.

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