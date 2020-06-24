Пророссийские оккупанты на Донбассе копируют все действия Кремля. Так, 24 июня, так же, как и в Москве, в Донецке они решили провести свой парад к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне, который был перенесен с 9 мая.

На параде было много зрителей, люди стояли вдоль площадей и Ленина и Артема. Они не были без защитных масок, и не придерживались социальной дистанции. Кадры с этого мероприятия распространяют пророссийские СМИ, передает 24 канал.

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Не пощадили оккупанты и пожилых ветеранов, ведь, вероятно, по их версии, праздник организован именно для них. Ветеранов рассадили на трибуне без соблюдения дистанции. Некоторые из них также без масок.

Как происходил парад в оккупированном Донецке

Сначала по центральной улице Донецка прошлись пророссийские боевики и проехала военная техника.

Заметим, что представители оккупационной администрации утверждали, мол, все участники парада накануне сделали тесты на коронавирус.

Часть военного вооружения на параде было времен Второй мировой войны.

Проехала также военная техника, которую оккупанты используют в боях против украинской армии. В частности, это танки, артиллерийские системы и ракетные пусковые установки.

Обратите внимание! Многие образцы вооружения подпадают под запрет ОБСЕ и расположены в центре города, нарушая минские соглашения.

На параде присутствует и руководство так называемой "ДНР". Некоторые командиры пророссийских наемников надели военную форму времен Красной армии. К примеру, начальник службы охраны главаря донецких боевиков Дениса Пушилина пришел в форме НКВД.

Парад в оккупированном Донецке / Фото и скриншоты с трансляции российских СМИ

Реакция на парад в Донецке

Украинский журналист и представитель ОРДЛО от Донетчины в ТКГ Сергей Гармаш на своей фейсбук-странице выразил большое возмущение действиями боевиков.

Он называет боевиков "отбросами", потому что они сгоняют жителей Донецка на парад в разгар пандемии COPVID-19.

В Донецке "парад". В опорных по коронавирусу больницах не хватает аппаратов искусственного дыхания, но "многочисленные зрители" толпятся на площади без масок и, естественно, без социальной дистанции. Эти подонки из "ДНР" издеваются над людьми на КПВВ, мотивируя это боязнью коронавируса, а сами устраивают идеальную среду для его распространения,

– отмечает он.

По мнению Гармаша, "картинку с парадом в Донецке" готовили специально в угоду России.

"Картинка для российского ТВ, где Пушилина покажут в одном временном промежутке с Путиным (парад специально начали в 9 – за час до московского) важнее, чем здоровье людей", – иронизирует журналист.

Какова ситуация с коронавируса на оккупированном Донбассе

По состоянию на 23 июня коллаборационисты заявляли о 26 новых случаях коронавируса на территории оккупированной части Донецкой области и один летальный случай за сутки.

В целом, по их официальным подсчетам, COVID-19 заболели 1029 человек, 290 из которых выздоровели, а 63 умерли.

Важно! Эти результаты, как по мнению украинской власти, так и ее международных партнеров, сознательно и существенно занижаются и не соответствуют действительности. Ситуация с больными коронавирусом на Донбассе критическая и тщательно скрывается оккупационной администрацией.