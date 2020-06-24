Проросійські окупанти на Донбасі мавпують усі дії Кремля. Так, 24 червня, так само, як і у Москві, в Донецьку вони вирішили провести свій парад до 75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що був перенесений з 9 травня.

На параді було багато глядачів, люди стояли уздовж площ і Леніна та Артема. Вони не мали ані захисних масок, ані не дотримувалися соціальної дистанції. Кадри з цього дійства поширюють проросійські ЗМІ, передає 24 канал.

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Не пожаліли окупанти і літніх ветеранів, адже, ймовірно, за їх версією, свято організоване саме для них. Ветеранів розсадили на трибуні без дотримання дистанції. Деякі з них також без масок.

Як відбувався парад в окупованому Донецьку

Спершу центральною вулицею Донецька пройшлися проросійські бойовики і проїхала військова техніка.

Зауважимо, що представники окупаційної адміністрації стверджували, мовляв, усі учасники параду напередодні зробили тести на коронавірус.

Частина військового озброєння на параді була часів Другої світової війни.

Проїхала також військова техніка, яку окупанти використовують в боях проти української армії. Зокрема, це танки, артилерійські системи, і ракетні пускові установки.

Зверніть увагу! Багато зразків озброєння підпадають під заборону ОБСЄ і розташовані в центрі міста, порушуючи мінські угоди.

На параді присутнє і керівництво так званої "ДНР". Деякі командири проросійських найманців одягли військову форму часів Червоної армії. Приміром, начальник служби охорони ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна прийшов у формі НКВД.

Парад в окупованому Донецьку / Фото та скриншоти із трансляції проросійських ЗМІ

Реакція на парад в Донецьку

Український журналіст та представник ОРДЛО від Донеччини в ТКГ Сергій Гармаш на своїй фейсбук-сторінці висловив неабияке обурення діями бойовиків.

Він називає бойовиків "покидьками", бо вони зганяють жителів Донецька на парад в розпал пандемії COPVID-19.

У Донецьку "парад". В опорних по коронавірусу лікарнях не вистачає апаратів штучного дихання, але "численні глядачі" товпляться на площі без масок і, природно, без соціальної дистанції. Ці покидьки з "ДНР" знущаються над людьми на КПВВ, мотивуючи це боязню коронавірусу, а самі влаштовують ідеальне середовище для його поширення,

– наголошує він.

На думку Гармаша, "картинку з парадом в Донецьку" готували спеціально на догоду Росії.

"Картинка для російського ТБ, де Пушиліна покажуть в одному часовому проміжку з Путіним (парад спеціально почали в 9, – за годину до московського) важливіше, ніж здоров'я людей", – іронізує журналіст.

Яка ситуація з коронавірусом на окупованому Донбасі

Станом на 23 червня колаборанти заявляли про 26 нових випадків коронавірусу на території окупованої Донеччини і один летальний випадок за добу.

Всього, за їх офіційними підрахунками, на COVID-19 захворіли 1 029 осіб, 290 з яких одужали, а 63 померли.

Важливо! Ці результати, як на думку української влади, так і її міжнародних партнерів, свідомо та суттєво занижуються і не відповідають дійсності. Ситуація з хворими на коронавірус на Донбасі критична та ретельно приховується окупаційною адміністрацією.