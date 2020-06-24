В Донецьку окупанти зігнали людей на парад під час пандемії коронавірусу: фото
Проросійські окупанти на Донбасі мавпують усі дії Кремля. Так, 24 червня, так само, як і у Москві, в Донецьку вони вирішили провести свій парад до 75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що був перенесений з 9 травня.
На параді було багато глядачів, люди стояли уздовж площ і Леніна та Артема. Вони не мали ані захисних масок, ані не дотримувалися соціальної дистанції. Кадри з цього дійства поширюють проросійські ЗМІ, передає 24 канал.
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Не пожаліли окупанти і літніх ветеранів, адже, ймовірно, за їх версією, свято організоване саме для них. Ветеранів розсадили на трибуні без дотримання дистанції. Деякі з них також без масок.
Як відбувався парад в окупованому Донецьку
- Спершу центральною вулицею Донецька пройшлися проросійські бойовики і проїхала військова техніка.
- Зауважимо, що представники окупаційної адміністрації стверджували, мовляв, усі учасники параду напередодні зробили тести на коронавірус.
- Частина військового озброєння на параді була часів Другої світової війни.
- Проїхала також військова техніка, яку окупанти використовують в боях проти української армії. Зокрема, це танки, артилерійські системи, і ракетні пускові установки.
- На параді присутнє і керівництво так званої "ДНР". Деякі командири проросійських найманців одягли військову форму часів Червоної армії. Приміром, начальник служби охорони ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна прийшов у формі НКВД.
Парад в окупованому Донецьку / Фото та скриншоти із трансляції проросійських ЗМІ
Реакція на парад в Донецьку
Український журналіст та представник ОРДЛО від Донеччини в ТКГ Сергій Гармаш на своїй фейсбук-сторінці висловив неабияке обурення діями бойовиків.
Він називає бойовиків "покидьками", бо вони зганяють жителів Донецька на парад в розпал пандемії COPVID-19.
У Донецьку "парад". В опорних по коронавірусу лікарнях не вистачає апаратів штучного дихання, але "численні глядачі" товпляться на площі без масок і, природно, без соціальної дистанції. Ці покидьки з "ДНР" знущаються над людьми на КПВВ, мотивуючи це боязню коронавірусу, а самі влаштовують ідеальне середовище для його поширення,
– наголошує він.
На думку Гармаша, "картинку з парадом в Донецьку" готували спеціально на догоду Росії.
"Картинка для російського ТБ, де Пушиліна покажуть в одному часовому проміжку з Путіним (парад спеціально почали в 9, – за годину до московського) важливіше, ніж здоров'я людей", – іронізує журналіст.
Яка ситуація з коронавірусом на окупованому Донбасі
- Станом на 23 червня колаборанти заявляли про 26 нових випадків коронавірусу на території окупованої Донеччини і один летальний випадок за добу.
- Всього, за їх офіційними підрахунками, на COVID-19 захворіли 1 029 осіб, 290 з яких одужали, а 63 померли.