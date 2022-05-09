Парад позора показал, что Россия обос**лась на весь мир

Ой, а что это на параде позора Валерия Герасимова не было? Застрял в пробке – не успел? В Изюмской пробке...

Аналогов таки нет

В принципе, как я и говорил – парад позора показал, что Валерий Герасимов как минимум тяжело ранен, как максимум – уехал на концерт Кобзона.

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До них так еще никто не обсырался. Российская армия – армия рекордного позора. С другой стороны, этим они повышают планку. Следовательно, следующим ВСУ должны будут ликвидировать Шойгу, а то остальные 200-ые генералы будут выглядеть как-то пресновато.

Умирать, так с музыкой

Это впервые в истории современной России, когда на параде позора отменили воздушную часть на Красной площади. Якобы из-за погодных условий.

Показательно, что в Москве сейчас умеренные погодные условия, без вихрей, ураганов и проливных дождей. У кого-то явный жим-жим!

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Парад без Герасимова. Парад без авиации. Парад без объявления Путиным мобилизации или "успехов" какой-нибудь "спецоперации". Это не парад – это позор какой-то!

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