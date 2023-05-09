В эфире 24 Канала юрист-аналитик Андрей Вигиринский прокомментировал, что парад или демонстрация военной техники никак не влияет на мировосприятие страны. Особенно той страны, которая развязала войну.

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Юрист-аналитик пояснил, что на политику стран Центральной Азии могут влиять экономические отношения с Россией. К примеру, Казахстан так точно их получит, Беларусь – относительно, но они по крайней мере стремятся к этому. Также влияют вопросы безопасности от России, то есть сотрудничество в рамках ОДКБ. Однако это точно не парад.

Это та данность, которая важна лично для режима Путина, лично для него как физического лица. Присутствие или отсутствие лидеров конкретных стран Азии и Восточной Европы на этом параде – не стоит для них ничего,

– объяснил Андрей Вигиринский.

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Он отметил, что, например, на Токаева не повлияет посещение парада – с ним не перестанет здороваться Си Цзиньпин или к нему не перестанет звонить по телефону и приезжать Шольц или Блинкен. Это ведь его суверенное право посещать определенные мероприятия или нет.

По словам Вигиринского, да, Путин уже не сидит один. Однако рядом нет ни лидера Индии, ни лидера Бразилии, ни лидера Китая. То есть сил, которые соразмерны или больше, чем Россия. Какие демонстрировали бы определенные политические жесты, в том числе с привязкой к войне на территории Украины.

"Это как раз демонстрация того, на какие страны Россия может ориентироваться. То есть те, на которые она имеет определенные рычаги влияния. И пока их хранит", – подытожил юрист-аналитик.

Что известно о параде в России