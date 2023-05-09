В ефірі 24 Каналу юрист-аналітик Андрій Вігірінський прокоментував, що парад чи демонстрація військової техніки ніяк не впливає на світосприйняття країни. Особливо тієї країни, яка розвʼязала війну.

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Юрист-аналітик пояснив, що на політику країн Центральної Азії можуть впливати економічні відносини, які є з Росією. Наприклад, Казахстан так точно їх отримає, Білорусь – відносно, але вони принаймні прагнуть до цього. Також впливають безпекові питання від Росії, тобто співпраця в межах ОДКБ. Проте це точно не парад.

Це та данність, яка важлива особисто для режиму Путіна, особисто для нього, як фізичної особи. Присутність чи відсутність лідерів конкретних країн Азії та Східної Європи на цьому параді – не коштує для них нічого,

– пояснив Андрій Вігірінський.

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Він зазначив, що, наприклад, на Токаєва не вплине відвідування параду – з ним не перестане вітатися Сі Цзіньпін чи до нього не перестане телефонувати та приїжджати Шольц або Блінкен. Адже це його суверенне право відвідувати певні заходи чи ні.

За словами Вігірінського, так, Путін вже не сидить наодинці. Проте поруч немає ні лідера Індії, ні лідера Бразилії, ні лідера Китаю. Тобто сил, які є співмірні чи більші, ніж Росія. Які б демонстрували певні політичні жести, в тому числі з привʼязкою до війни на території України.

"Це якраз демонстрація того, на які країни Росія може орієнтуватися. Тобто ті, на які вона має певні важелі впливу. Й поки що їх зберігає", – підсумував юрист-аналітик.

Що відомо про парад в Росії