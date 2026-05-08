"Подстава" от ближайшего союзника: Китай унизил Путина перед парадом
- Китай не будет отправлять специальную правительственную делегацию в Москву на парад 9 мая.
- На мероприятии будут присутствовать только представители посольства Китая в России.
В прошлом году на путинском параде был лидер Китая Си Цзиньпин. Но в этом году присутствие Поднебесной будет очень ограничено.
Речь идет даже не об уровне главы МИД Ван И, а значительно ниже. Детали передали корреспонденты Укринформа.
Китайцы будут на параде 9 мая в Москве?
Как рассказал представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге 8 мая, правительство Китая не будет посылать специальной правительственной делегации в Москву для празднования. На параде 9 мая будут разве что представители посольства Китая в России.
Интересно, что соответствующий вопрос китайскому чиновнику задали российские пропагандистские СМИ, но ответ они почти не осветили.
Насколько мне известно, представители посольства Китая в России обязательно будут присутствовать,
– рассказал Линь.
Он не сказал, почему в Китае так решили.
Кто же приедет на парад к Путину?
Список гостей накануне опубликовали в Кремле. Будут самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев, президент Лаоса и король Малайзии. И Милорад Додик, который будет представлять непризнанную Республику Сербскую.
Премьер Словакии Роберт Фицо возложит цветы, но на собственно параде не будет. Все это разительно контрастирует с предыдущим, юбилейным годом проведения парада.
Впрочем, вечером 8 мая внезапно появились сообщения, что приедут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщил помощник Путина Ушаков. Токаев, Мирзиёев и Лукашенко якобы будут ужинать с Путиным уже 8 мая.
Путин собирается в Китай
Недавно эту страну посетил глава МИД России Сергей Лавров. Он анонсировал визит Путина до конца первой половины 2026 года.
Есть мнение, что Путин хочет опередить Трампа, который тоже собирался в Китай, но отложил визит из-за войны в Иране. Ее в эфире 24 Канала высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов. Поездка российского диктатора должна продемонстрировать единство "оси зла" – в противовес расколотым США и ЕС.