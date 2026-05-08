Речь идет даже не об уровне главы МИД Ван И, а значительно ниже. Детали передали корреспонденты Укринформа.

Смотрите также Возле Верховной Рады "кое-что" есть: почему Россия не посмеет ударить по "центру принятия решения" в Киеве

Китайцы будут на параде 9 мая в Москве?

Как рассказал представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге 8 мая, правительство Китая не будет посылать специальной правительственной делегации в Москву для празднования. На параде 9 мая будут разве что представители посольства Китая в России.

Интересно, что соответствующий вопрос китайскому чиновнику задали российские пропагандистские СМИ, но ответ они почти не осветили.

Насколько мне известно, представители посольства Китая в России обязательно будут присутствовать,

– рассказал Линь.

Он не сказал, почему в Китае так решили.

Кто же приедет на парад к Путину?

Список гостей накануне опубликовали в Кремле. Будут самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев, президент Лаоса и король Малайзии. И Милорад Додик, который будет представлять непризнанную Республику Сербскую.

Премьер Словакии Роберт Фицо возложит цветы, но на собственно параде не будет. Все это разительно контрастирует с предыдущим, юбилейным годом проведения парада.

Впрочем, вечером 8 мая внезапно появились сообщения, что приедут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщил помощник Путина Ушаков. Токаев, Мирзиёев и Лукашенко якобы будут ужинать с Путиным уже 8 мая.

Путин собирается в Китай