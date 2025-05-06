Ожидается, что в военном параде в Москве 9 мая примут участие военные подразделения из 15 стран. Всего по Красной площади пройдут около 1 200 иностранных военных, которые будут представлять свои государства под национальными флагами, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Смотрите также Есть несколько причин: почему россияне стягивают в Сибирь бомбардировщики Ту-95

9 мая еще не наступило, но уже "провалилось"

Среди стран-участниц – Китай, Вьетнам, Мьянма, Монголия и Египет. Зато солдат из КНДР на праздник не пригласили, поскольку другие "дружественные" Москве государства не желают идти в одном строю со страной-изгоем.

Только недавно в Кремле пели дифирамбы "героическим" северокорейским солдатам, которые якобы помогли выбить ВСУ из Курской области. Путин заявлял, что российский народ никогда "не забудет подвигов северокорейского спецназа". Впрочем, теперь в угоду другим союзникам Москва решила не приглашать на парад Пхеньян. Это ставит под сомнение истинный характер "военно-политического партнерства" между двумя диктатурами.

"Как оказалось, погибнуть на войне за Кремль – это почетно, но на парад не приглашают", – подытожили в СВР.

Нынешнее празднование 9 мая постепенно превращается в дипломатический провал. Несмотря на заявление российских властей об участии лидеров 20 стран, по меньшей мере трое из них уже отменили визиты, ссылаясь на различные факторы. Еще несколько стран решили снизить уровень делегаций.