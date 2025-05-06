Перемещение бомбардировщиков Ту-95 может предусматривать нанесение ударов по территории Украины баллистическими и крылатыми ракетами. Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, подчеркнув, что такая угроза существует.

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Какие сценарии может воплотить Россия?

Россия может нанести превентивный удар перед 9 мая, предупреждая, что если Москву будут атаковать, то такие удары повторятся. Противник сейчас перемещает свою авиацию, демонстрируя, что бомбардировщики находятся в режиме боевого старта.

По словам Маломужа, не стоит исключать вариант, что Россия 9 мая сама предполагает организовать провокации в Москве или Московской области, показывая, что якобы это украинская сторона пытается атаковать дронами парад, где будут находиться иностранные гости. Тогда Россия может поднять в небо эти самолеты, чтобы нанести удары, показывая их как месть.

Россияне работают по разным сценариям. То, что будут провокации и они будут поднимать в воздух бомбардировщики – это уже точно,

– озвучил Маломуж.

Генерал армии отметил, что важно отслеживать угрозы, чтобы граждане Украины имели возможность уберечь себя, а украинские системы ПВО как можно эффективнее нейтрализовать вражеские ракеты вместе с "Шахедами". Маломуж также добавил, что предложенный Россией формат трехдневного прекращения огня не способствует реальному перемирию, а только формирует модель для провокаций и дальнейших террористических атак со стороны страны-агрессора.

Отметим, что российский правозащитник Марк Фейгин высказал мнение, что Путин предложил трехдневное перемирие из-за страха дроновых атак по Москве во время праздничного парада 9 мая. Кроме того, глава Кремля объявляет краткосрочное прекращение огня, потому что не хочет гневить американского президента Трампа и иметь потом негативные последствия.