Переміщення бомбардувальників Ту-95 може передбачати завдання ударів по території України балістичними й крилатими ракетами. Про це в етері 24 Каналу зазначив генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, підкресливши, що така загроза існує.

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Які сценарії може втілити Росія?

Росія може завдати превентивний удар перед 9 травня, попереджуючи, що якщо Москву атакуватимуть, то такі удари повторяться. Противник нині переміщує свою авіацію, демонструючи, що бомбардувальники перебувають в режимі бойового старту.

Зі слів Маломужа, не варто виключати варіант, що Росія 9 травня сама передбачає організувати провокації у Москві чи Московській області, показуючи, що буцімто це українська сторона намагається атакувати дронами парад, де перебуватимуть іноземні гості. Тоді Росія може підняти в небо ці літаки, аби завдати ударів, показуючи їх як помсту.

Росіяни працюють по різних сценаріях. Те, що будуть провокації й вони будуть підіймати в повітря бомбардувальники – це вже точно,

– озвучив Маломуж.

Генерал армії наголосив, що важливо відстежувати загрози, аби громадяни України мали змогу вберегти себе, а українські системи ППО якомога ефективніше нейтралізовувати ворожі ракети разом з "Шахедами". Маломуж також додав, що запропонований Росією формат триденного припинення вогню не сприяє реальному перемир'ю, а тільки формує модель для провокацій і подальших терористичних атак з боку країни-агресорки.

Зазначимо, що російський правозахисник Марк Фейгін висловив думку, що Путін запропонував триденне перемир'я через страх дронових атак по Москві під час святкового параду 9 травня. Крім того, очільник Кремля оголошує короткострокове припинення вогню, бо не хоче гнівати американського президента Трампа та мати потім негативні наслідки.