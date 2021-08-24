В параде ко Дню Независимости приняли участие военные из стран-партнеров
24 августа 2021 , 13:06Читати новину українською
Источник:24 канал
По случаю 30-летия Независимости Украины в центре Киева состоялся военный парад. В нем приняли участие более 5 тысяч военных, в том числе и представители других стран.
Парад войск происходил на улице Крещатик. По ней торжественным маршем проходила пешая колонна военных, в том числе и из стран-партнеров.
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В параде приняли участие военные из-за рубежа
- военнослужащие бронированного кавалерийского разведывательного полка первой бронетанковой пехотной бригады Королевских вооруженных сил Великобритании;
- подразделение второй пехотной бригады западного командования Сил обороны Грузии;
- второй батальон Королевской гвардии Дании – один из старейших подразделений, в составе которого идут военнослужащие, которые являются участниками международных миротворческих миссий;
- парадный расчет Эстонии был представлен военными гвардейского батальона – эта часть была создана в январе 1928 года и является специально называемым подразделением военной полиции Вооруженных сил Эстонии;
- военнослужащие военной тренировочной миссии Вооруженных сил Канады в Украине – операция Unifier;
- военные батальона штаба Латвийских национальных вооруженных сил – батальон известный 100-летней историей;
- рота почетного караула Вооруженных сил Литвы,
- группа роты почетного караула национальной армии Молдовы – военные этого подразделения участвуют в миротворческих миссиях во всех горячих точках мира;
- парадный расчет Вооруженных сил Словакии – военные почетного караула и элитных сил спецопераций;
- Финляндию представил гвардейский полк – подразделение финской армии;
- Чехию представили военные батальона почетного караула Вооруженных сил;
- подразделение Вооруженных сил США;
- гвардейский полк Вооруженных сил Швеции;
- знаменосная группа совместной полько-литовской бригады.
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Военный парад к 30-летию Независимости: что известно
- Всего в военном параде приняли участие более 5 тысяч военных – как украинских, так и иностранных.
- К мероприятию привлекли морскую авиацию ВМС, авиацию Воздушных сил и армейскую авиацию Сухопутных войск ВСУ. На Крещатик выходили 3 колонны – пешая, воздушная и механизированная.
Смотрите видео с военного парада в Киеве: