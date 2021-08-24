В параде ко Дню Независимости приняли участие военные из стран-партнеров

По случаю 30-летия Независимости Украины в центре Киева состоялся военный парад. В нем приняли участие более 5 тысяч военных, в том числе и представители других стран.

Парад войск происходил на улице Крещатик. По ней торжественным маршем проходила пешая колонна военных, в том числе и из стран-партнеров.

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В параде приняли участие военные из-за рубежа

военнослужащие бронированного кавалерийского разведывательного полка первой бронетанковой пехотной бригады Королевских вооруженных сил Великобритании;

подразделение второй пехотной бригады западного командования Сил обороны Грузии;

второй батальон Королевской гвардии Дании – один из старейших подразделений, в составе которого идут военнослужащие, которые являются участниками международных миротворческих миссий;

парадный расчет Эстонии был представлен военными гвардейского батальона – эта часть была создана в январе 1928 года и является специально называемым подразделением военной полиции Вооруженных сил Эстонии;

военнослужащие военной тренировочной миссии Вооруженных сил Канады в Украине – операция Unifier;

военные батальона штаба Латвийских национальных вооруженных сил – батальон известный 100-летней историей;

рота почетного караула Вооруженных сил Литвы,

группа роты почетного караула национальной армии Молдовы – военные этого подразделения участвуют в миротворческих миссиях во всех горячих точках мира;

парадный расчет Вооруженных сил Словакии – военные почетного караула и элитных сил спецопераций;

Финляндию представил гвардейский полк – подразделение финской армии;

Чехию представили военные батальона почетного караула Вооруженных сил;

подразделение Вооруженных сил США;

гвардейский полк Вооруженных сил Швеции;

знаменосная группа совместной полько-литовской бригады.

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Военный парад к 30-летию Независимости: что известно

Всего в военном параде приняли участие более 5 тысяч военных – как украинских, так и иностранных.

К мероприятию привлекли морскую авиацию ВМС, авиацию Воздушных сил и армейскую авиацию Сухопутных войск ВСУ. На Крещатик выходили 3 колонны – пешая, воздушная и механизированная.

Смотрите видео с военного парада в Киеве: