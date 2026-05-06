В России массово отменяют парады на 9 мая, –СМИ

В России продолжают массово отменять парады к 9 мая на фоне рисков безопасности. По состоянию на 6 мая по меньшей мере 15 регионов уже отказались от проведения праздничных мероприятий.

Даже в Москве и Санкт-Петербурге парады состоятся в значительно ограниченном формате. Об этом сообщают росСМИ.

Где уже отменили парады?

Российские регионы один за другим объявляют об отмене парадов ко Дню победы. Власти объясняют это "сложной оперативной обстановкой" и соображениями безопасности.

В частности, в Орловской области решение приняли на уровне оперативного штаба. Подобные заявления прозвучали и в ряде других регионов, где отказываются не только от парадов, но и от салютов и массовых мероприятий. В некоторых субъектах федерации также отменили очный формат акции "Бессмертный полк", переведя ее в онлайн.

По состоянию на 6 мая 2026 года по меньшей мере 15 регионов России полностью отказались от проведения парадов к 9 мая. Речь идет о:

Белгородской области

Воронежской области

Курской области

Краснодарском крае

Ленинградской области

Нижегородскую область

Новгородскую область

Псковскую область

Рязанскую область

Саратовскую область

Ростовскую область

Калужскую область

Орловскую область

Брянскую область

Чувашию

В большинстве этих регионов также действуют дополнительные ограничения: отмена салютов, запрет массовых собраний или перевод мероприятий в дистанционный формат.

Несмотря на то, что в столице России парад на Красной площади не отменен, он состоится в измененном формате. В частности, впервые за много лет там не будут демонстрировать военную технику. В Санкт-Петербурге также решили провести парад без бронетехники.

