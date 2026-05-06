24 Канал Новости политики В России массово отменяют парады на 9 мая, –СМИ
6 мая, 22:42
Вероника Соцкова
Основные тезисы
В России продолжают массово отменять парады к 9 мая на фоне рисков безопасности. По состоянию на 6 мая по меньшей мере 15 регионов уже отказались от проведения праздничных мероприятий.

Даже в Москве и Санкт-Петербурге парады состоятся в значительно ограниченном формате. Об этом сообщают росСМИ.

Где уже отменили парады?

Российские регионы один за другим объявляют об отмене парадов ко Дню победы. Власти объясняют это "сложной оперативной обстановкой" и соображениями безопасности.

В частности, в Орловской области решение приняли на уровне оперативного штаба. Подобные заявления прозвучали и в ряде других регионов, где отказываются не только от парадов, но и от салютов и массовых мероприятий. В некоторых субъектах федерации также отменили очный формат акции "Бессмертный полк", переведя ее в онлайн.

По состоянию на 6 мая 2026 года по меньшей мере 15 регионов России полностью отказались от проведения парадов к 9 мая. Речь идет о:

  • Белгородской области
  • Воронежской области
  • Курской области
  • Краснодарском крае
  • Ленинградской области
  • Нижегородскую область
  • Новгородскую область
  • Псковскую область
  • Рязанскую область
  • Саратовскую область
  • Ростовскую область
  • Калужскую область
  • Орловскую область
  • Брянскую область
  • Чувашию

В большинстве этих регионов также действуют дополнительные ограничения: отмена салютов, запрет массовых собраний или перевод мероприятий в дистанционный формат.

Несмотря на то, что в столице России парад на Красной площади не отменен, он состоится в измененном формате. В частности, впервые за много лет там не будут демонстрировать военную технику. В Санкт-Петербурге также решили провести парад без бронетехники.

  • Советник руководителя Офиса президента Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу подчеркивает, что Украина действует по принципу зеркального ответа. По его словам, если российские войска продолжают атаки, соответствующие действия со стороны Украины являются логичной реакцией.

  • Он также отметил, что окончательная ситуация будет зависеть от развития событий в ближайшие дни. В Офисе президента напоминают, что предыдущие попытки договориться о прекращении огня неоднократно срывались Россией. Поэтому Киев не видит смысла в "перемирии для парадов", если на практике продолжаются обстрелы украинских территорий.

  • Именно поэтому любые решения по 9 мая привязаны к реальному состоянию на фронте. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Россия продолжает усиливать оборону Москвы, перебрасывая туда системы противовоздушной обороны из других регионов. По его мнению, это свидетельствует о концентрации внимания Кремля на защите столицы и праздничных мероприятиях, а не на деэскалации войны.

  • Кроме того, по словам Зеленского, дошла до ситуации, когда проведение ее главного парада зависит от действий Украины. Это и является сигналом, что эту войну надо завершать.

