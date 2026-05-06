В России массово отменяют парады на 9 мая, –СМИ
- В России на фоне рисков безопасности отменили парады к 9 мая в по меньшей мере 15 регионах.
- В Москве и Санкт-Петербурге парады пройдут в ограниченном формате без демонстрации военной техники.
В России продолжают массово отменять парады к 9 мая на фоне рисков безопасности. По состоянию на 6 мая по меньшей мере 15 регионов уже отказались от проведения праздничных мероприятий.
Даже в Москве и Санкт-Петербурге парады состоятся в значительно ограниченном формате. Об этом сообщают росСМИ.
Где уже отменили парады?
Российские регионы один за другим объявляют об отмене парадов ко Дню победы. Власти объясняют это "сложной оперативной обстановкой" и соображениями безопасности.
В частности, в Орловской области решение приняли на уровне оперативного штаба. Подобные заявления прозвучали и в ряде других регионов, где отказываются не только от парадов, но и от салютов и массовых мероприятий. В некоторых субъектах федерации также отменили очный формат акции "Бессмертный полк", переведя ее в онлайн.
По состоянию на 6 мая 2026 года по меньшей мере 15 регионов России полностью отказались от проведения парадов к 9 мая. Речь идет о:
- Белгородской области
- Воронежской области
- Курской области
- Краснодарском крае
- Ленинградской области
- Нижегородскую область
- Новгородскую область
- Псковскую область
- Рязанскую область
- Саратовскую область
- Ростовскую область
- Калужскую область
- Орловскую область
- Брянскую область
- Чувашию
В большинстве этих регионов также действуют дополнительные ограничения: отмена салютов, запрет массовых собраний или перевод мероприятий в дистанционный формат.
Несмотря на то, что в столице России парад на Красной площади не отменен, он состоится в измененном формате. В частности, впервые за много лет там не будут демонстрировать военную технику. В Санкт-Петербурге также решили провести парад без бронетехники.
Советник руководителя Офиса президента Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу подчеркивает, что Украина действует по принципу зеркального ответа. По его словам, если российские войска продолжают атаки, соответствующие действия со стороны Украины являются логичной реакцией.
Он также отметил, что окончательная ситуация будет зависеть от развития событий в ближайшие дни. В Офисе президента напоминают, что предыдущие попытки договориться о прекращении огня неоднократно срывались Россией. Поэтому Киев не видит смысла в "перемирии для парадов", если на практике продолжаются обстрелы украинских территорий.
Именно поэтому любые решения по 9 мая привязаны к реальному состоянию на фронте. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Россия продолжает усиливать оборону Москвы, перебрасывая туда системы противовоздушной обороны из других регионов. По его мнению, это свидетельствует о концентрации внимания Кремля на защите столицы и праздничных мероприятиях, а не на деэскалации войны.
Кроме того, по словам Зеленского, дошла до ситуации, когда проведение ее главного парада зависит от действий Украины. Это и является сигналом, что эту войну надо завершать.