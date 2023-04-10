Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, техническая база российской армии прямо на грани.
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Парад в России под угрозой срыва
Роман Свитан объяснил, что у россиян действительно серьезные проблемы с техникой, которую можно было бы продемонстрировать на параде.
Им пришлось бы снимать с постаментов Т-34, их просто толкать, потому что двигателей там нет для того, чтобы провести парад,
– заметил он.
Военный эксперт отметил, что традиционно за две недели до 9 мая россияне проводят тренировки в районе Ходынки.
"Это очень хорошая цель для наших дальних средств поражения", – добавил он.
Свитан объяснил, что украинские БПЛА успешно отработали по российскому Энгельсу и Рязани, поэтому Ходынки – не проблема.
Роман Свитан рассказал, почему парад на 9 мая в России может не состояться: смотрите видео
У россиян есть план
Военный эксперт убежден, что россияне могут превратить свой парад в очередной цирк.
У них это хорошо отработанная система. Резиновую технику надувают и дети, как шарики, пронесут ее по площади,
– пошутил он.
Впрочем, действительно, надеяться на помощь в снабжении техники россиянам явно не следует.
9 мая в России: последнее
- Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" призывает россиян провести парад 9 мая в оккупированном Крыму.
- Напомним, что в прошлом году во время парада до 9 мая в Москве отменили воздушную часть парада якобы из-за плохой погоды.
- В этом же году россиян на 9 мая может ожидать приятный сюрприз от украинцев. Соучредитель Monobank и производитель БпЛА "Довбуш" Андрей Яценко объявил премию на сумму 20 миллионов гривен тому, кто приземлит беспилотника на Красной площади в Москве.