Зеленский прокомментировал успехи украинцев на втором дне Паралимпиады
Источник:Владимир Зеленский
Украинские спортсмены продолжают бороться за награды на Паралимпийских играх в Париже. Владимир Зеленский высказался об успехах украинцев во время второго дня спортивных соревнований.
По состоянию на утро 31 августа Украина имеет 1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовые медали на Паралимпийских играх.
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Что сказал Зеленский об успехах Украины на 2 дне Паралимпиады
Президент подчеркнул, что второй день Паралимпиады принес Украине еще четыре награды.
30 августа медали на Паралимпийских играх получили:
- Александр Комаров получил для Украины первую золотую медали в заплыве на 100 метров;
- Владислав Белый получил "серебро" в соревнованиях по метанию копья;
- Ирина Пойда стала серебряным призером в плавании;
- Наталья Кобзарь завоевала серебро в беге на 200 метров среди женщин.
Спасибо каждому нашему спортсмену за такие важные победы. Продолжаем болеть за вас,
– написал Зеленский.
К слову, кроме получения медалей, украинские спортсмены также устанавливают рекорды на Паралимпийских играх. Так, Ирина Щетник установила паралимпийский рекорд в стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров, однако в финале опустилась на 4-е место.