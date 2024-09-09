Россиянин пожаловался на "телефонную дискриминацию" на Паралимпиаде-2024: что произошло

В воскресенье, 8 сентября, в Париже закончились Паралимпийские игры-2024. Позорным решением МПК туда были допущены и российские спортсмены.

На этом турнире продолжилась традиция дарить участникам смартфоны. Она была основана в 2014 году.

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Подарки только для атлетов из цивилизованных стран

Однако в столице Франции не все получили памятные подарки. На это пожаловался российский легкоатлет Андрей Вдовин, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Он заявил, что представителей страны-агрессора организаторы Игр-2024 проигнорировали. Спортсмен назвал это "телефонной дискриминацией".

При этом он отметил, что не знает, кто принимал решение об отказе дарить "нейтралам" смартфоны от компании Samsung. Также Вдовин сообщил, что без подарков остались представители Ирана и Северной Кореи, которые поставляют России оружие для войны против Украины:

Да, где-то в глубине души хотелось бы их получить. Ведь это такая мелочь! Не знаю, кто оставил россиян без телефонов – фирма или организаторы. Ну ладно, что ж. С другой стороны, мы без этих телефонов не обеднеем. Просто запомним факт. Может, это потому, что их фирма ушла из нашей страны. Они не дарят телефоны также олимпийцам из Ирана и Северной Кореи. Получается, телефонная дискриминация. Хотя это выглядит смешно.

Напомним, что на Паралимпийских играх-2024 в медальном командном зачете победу одержал Китай. Украина же заняла 7 место, выиграв 82 медали (22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовые).