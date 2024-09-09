На цьому турнірі продовжилася традиція дарувати учасникам смартфони. Вона була започаткована у 2014 році.

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Подарунки тільки для атлетів із цивілізованих країн

Проте у столиці Франції не всі отримали пам'ятні подарунки. На це поскаржився російський легкоатлет Андрєй Вдовін, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Він заявив, що представників країни-агресорки організатори Ігор-2024 проігнорували. Спортсмен назвав це "телефонною дискримінацією".

При цьому він зауважив, що не знає, хто приймав рішення про відмову дарувати "нейтралам" смартфони від компанії Samsung. Також Вдовін зазначив, що без подарунків залишилися представники Ірану та Північної Кореї, які постачають Росії зброю для війни проти України:

Так, десь у глибині душі хотілося б їх отримати. Адже це така дрібниця! Не знаю, хто залишив росіян без телефонів – фірма чи організатори. Ну гаразд, що ж. З іншого боку, ми без цих телефонів не збідніємо. Просто запам'ятаємо факт. Може, це тому, що їхня фірма пішла з нашої країни. Вони не дарують телефони також олімпійцям з Ірану та Північної Кореї. Виходить, телефонна дискримінація. Хоча це виглядає смішно.

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2024 в медальному командному заліку перемогу здобув Китай. Україна ж посіла 7 місце, вигравши 82 медалі (22 золотих, 28 срібних і 32 бронзові).