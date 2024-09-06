Как бьют пенальти в футболе на Паралимпиаде: видео, от которого вы будете удивлены

Программа Паралимпийских игр-2024 включает футбольный турнир. В соревнованиях принимают участие игроки с нарушениями зрения.

Футбольный турнир для незрячих на Паралимпийских играх имеет ряд особенностей. В частности, игроки команд играют в обязательных повязках на глазах, пишет 24 Канал.

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Необычное пробитие пенальти на Паралимпиаде

Кроме того, мяч оснащен специальными подшипниками. Во время касания он издает шум, который позволяет игрокам найти его. Также командам разрешается заявлять наполовину зрячих вратарей.

Во время полуфинального матча на Паралимпиаде-2024 между сборными Бразилии и Аргентины зрители стали свидетелями пробития серии пенальти.

К отметке подошел игрок "селесао" Жардиел Виейра Соареш. Его глаза были закрыты специальной экипировкой. Перед ударом ассистент сборной постучал металлической палочкой по каркасу ворот, чтобы сориентировать незрячего футболиста.

После этого от зрителей на трибунах попросили соблюдать тишину, чтобы не было лишнего шума. Несмотря на то, что голкипер был без повязки, он не сумел отбить удар от пенальтиста.

Видео пробития пенальти на Паралимпиаде-2024

Что касается матча, то он завершился в пользу Аргентины, которая по пенальти обыграла Бразилию со счетом 4:3.

В поединке за "золото" земляки Лионеля Месси встретятся с Францией, а "селесао" в бронзовом финале сыграют с Колумбией.