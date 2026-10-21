Ушел из жизни военный парамедик Василий Широкорад

В ночь на 20 октября скончался военный парамедик и инструктор по тактической медицине Василий Широкорад с позывным "Турист". Он перенес многочисленные тяжелые ранения и ряд сложных операций.

Об этом сообщили медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры" и народный депутат Яна Зинкевич.

Что известно о трагедии?

"Госпитальеры" сообщили, что защитник долгое время боролся с последствиями, нанесенными его здоровью войной.

Василий неоднократно был ранен, перенес много операций, у него было немало диагнозов. Его организм прошел через тяжелые испытания, и этой ночью его сердце остановилось. Мы уже связались с семьей и выразили наши соболезнования от всего батальона. Разделяем боль родных и близких Василия,

– отметили в подразделении.

В Институте массовой информации рассказали, что до начала полномасштабного вторжения Василий Широкорад работал специалистом по безопасности. Он организовывал и проводил профильные тренинги по домедицинской помощи для журналистов, которые планировали работать на передовой.

Тренер по безопасности Института массовой информации Ирина Земляная отметила значительный вклад парамедика в спасение людей на фронте и подготовку гражданских специалистов.

Василий чрезвычайно профессионален, обладал огромным опытом и уверенностью в своем деле. Он очень радовался, что журналисты проходят курс домедицинской помощи в условиях боевых действий на тренингах по безопасности. Спасибо тебе, воин, за спасение жизней на фронте и за знания, которые ты принес! Честь,

– написала Земляна.

Дата, время и место проведения церемонии прощания с "Туристом" будут сообщены позже.

Василий Широкорад / "Госпитальеры"

Напомним, что недавно также стало известно о гибели 19-летнего добровольца Артема Ахвердиева. Отец и трое братьев юноши продолжают нести службу в ВСУ.