Про це написали медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри" та народна депутатка Яна Зінкевич.

Що відомо про трагедію?

"Госпітальєри" повідомили, що захисник тривалий час боровся з наслідками підірваного війною здоров'я.

Василь неодноразово був поранений, переніс багато операцій, мав чимало діагнозів. Його організм пройшов через важкі випробування, і цієї ночі його серце зупинилося. Ми вже зв'язалися з родиною та передали наші співчуття від усього батальйону. Розділяємо біль рідних і близьких Василя,

– зазначили у підрозділі.

В Інституті масової інформації розповіли, що до початку повномасштабного вторгнення Василь Широкорад працював фахівцем із безпеки. Він організовував та проводив профільні тренінги з домедичної допомоги для медійників, які планували працювати на передовій.

Тренерка з безпеки Інституту масової інформації Ірина Земляна відзначила значний внесок парамедика у порятунок людей на фронті та підготовку цивільних фахівців.

Василь надзвичайно професійний, мав купу досвіду та впевненості у своїй справі. Дуже тішився, що журналісти проходять курс домедичної допомоги в умовах бойових дій на тренінгах з безпеки. Дякую тобі, воїне, за порятунок життів на фронті та за знання, які ти ніс! Честь,

– написала Земляна.

Дату, час і місце проведення церемонії прощання з "Туристом" повідомлять пізніше.

Василь Широкорад / "Госпітальєри"

Нагадаємо, що нещодавно також стало відомо про загибель 19-річного добровольця Артема Ахвердієва. Батько та троє братів юнака продовжують проходити службу в ЗСУ.