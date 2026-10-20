До Валок Харківської області надійшло підтвердження про загибель. Про це повідомили у "Думка".

Що відомо про полеглого захисника?

Артем Русланович Ахвердієв народився 28 квітня 2007 року в Харкові. Навчався у школі № 78, після чого здобув професію оператора комп’ютерної техніки.

Він жив у багатодітній сім'ї, де зростало шестеро синів. Батько та троє братів Артема також проходять військову службу в лавах Збройних Сил України.

Протягом чотирьох років хлопець займався боксом. Він був учасником змагань всеукраїнського рівня, де здобував призові місця.

У травні 2026 року, у віці 19 років, він добровільно долучився до ЗСУ. Проходив службу у військовій частині А7041 на посаді розвідника – оператора БпЛА. Артем Ахвердієв загинув у суботу, 10 жовтня поблизу населеного пункту Земляний Яр Чугуївського району Харківщини під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу FPV-дронами.



Артем Ахвердієв / Фото "Думка"

Нагадаємо, що у п'ятницю, 16 жовтня, під час виконання бойового завдання на фронті загинув відеооператор Василь Величко. До мобілізації чоловік працював відеооператором на полтавських телеканалах "ІРТ" та "Місто Плюс".