На место сразу приехала полиция, чтобы попытаться разрешить этот инцидент. Впоследствии молодого человека все же удалось снять с крыши театра.
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Парень залез на крышу львовской оперы
В сети опубликовали несколько видео, где видно, как парень взобрался на край крыши львовского оперного театра. Он стоял и смотрел на людей, стоявших снизу.
Парень залез на крышу Львовской оперы / Видео телеграм-канала "Труха.Львов"
Впоследствии очевидцы сообщили, что парень начал спускаться. Он делал это осторожно, стараясь не повредить себя.
Парень во Львове начал спускаться с крыши оперного театра / Видео телеграм-канала "Lviv.Media"
Пока доподлинно неизвестно, зачем парень забрался на крышу львовской оперы. Все детали устанавливают правоохранители.
Что сказали об инциденте в полиции
Пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказала о деталях инцидента. По ее словам, парень находится в безопасности.
Полиция установила его личность: это 16-летний житель города Яворов,
– отметила она.
Спикер также подчеркнула, что родителям парня сообщили об инциденте. Теперь полиция ожидает, когда они придут, и уже все обстоятельства будут выяснять лично с ними.
Недавно во Львове произошел инцидент с российской музыкой
- В центре Львова вечером 2 июня юноша играл на гитаре и пел песню российского исполнителя Виктора Цоя. На возмутительный инцидент отреагировала депутат Наталья Пипа, сделав парню замечание.
- Несмотря на это, парень довольно агрессивно отреагировал на замечания, сказав, что он из Одессы и там якобы все говорят по-русски. Он также вступился за Виктора Цою, назвав его "легендой года".
- Этот инцидент вызвал возмущение среди украинцев, не одобривших такое поведение парня. Через несколько дней он записал извинения и признал свою вину.