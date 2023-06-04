На місце одразу приїхала поліція, щоб спробувати розв'язати цей інцидент. Згодом хлопця все ж вдалося зняти з даху театру.

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Хлопець заліз на дах львівської опери

У мережі опублікували кілька відео, де видно, як хлопець виліз на край даху львівського оперного театру. Він стояв та дивився на людей, що стояли знизу.

Хлопець заліз на дах Львівської опери / Відео телеграм-каналу "Труха.Львів"

Згодом очевидці повідомили, що хлопець все ж почав спускатися вниз. Він робив це обережно, намагаючись не пошкодити себе.

Хлопець у Львові почав спускатися з даху оперного театру / Відео телеграм-каналу "Lviv.Media"

Наразі достеменно невідомо, навіщо хлопець забрався на дах львівської опери. Усі деталі встановлюють правоохоронці.

Що сказали про інцидент у поліції

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла про деталі інциденту. За її словами, хлопець наразі перебуває в безпеці.

Поліція встановила його особу: це 16-річний житель міста Яворів,

– зазначила вона.

Речниця також наголосила, що батьків хлопця повідомили про інцидент. Тепер поліція очікує, коли вони прийдуть і вже всі обставини з'ясовуватимуть особисто з ними.

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