Если бы у него не было автомата, я бы с ним не сидел, – парень из Каховки о разговоре с оккупантом

Житель оккупированной Каховки после выезда рассказал о поведении русских захватчиков в его городе. Говорит, что они совсем оторваны от реальности.

Сергей смог уехать после того, как пробыл 3 месяца в оккупации, передает 24 канал . За это время ему пришлось разговаривать с оккупантом.

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Командир рассказывал бред о НАТО

Сергей объяснил, что разговор с оккупантом вышел, когда парень фактически оказался в тупике. Его туда привел знакомый, а у россиянина был автомат. Товарища захватчики отправили за самогоном, а Сергей остался один на один с русским командиром, его звали Андрей.

По словам парня, командир был единственным из всех в военных доспехах: с автоматом, даже в каске. Он рассказывал о своем Урале: что ему там хорошо, а здесь плохо.

Я пытался с ними поговорить о том, зачем они вообще к нам пришли. Ну он мне рассказывал какую-то чепуху. Типа, если бы они не пришли, то пришло бы НАТО,

– сказал Сергей.

Разговор проходил в период, когда россияне сбежали из Киевщины. Поэтому оккупант рассказывал басни о том, что Зеленский якобы подписал какой-то документ о перемирии, поэтому Россия сделала "жест доброй воли", а наш президент их, мол, "обманул".

Разговор был через автомат

Далее Андрей еще предлагал парню "работу" у них. Он удивился, что у него работа и зарплата.

"Вот ты с ним разговариваешь, и в один момент он может сказать, что вы – "половина г*вна". То есть вы еще не г*вно, так он называл большинство украинцев, а половина", – вспомнил парень.

Он подытожил, что общаться было неприятно. Если бы у него не было автомата, то Сергей с ним не сидел бы.

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