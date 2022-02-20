Их гибель повернула ход истории – интервью с отцом Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка

Жизнь 19-летнего Устима Голоднюка из Тернопольской области оборвалась в день ужасного 20 февраля 2014 года. В него попала пуля, которую выпустил снайпер. Силовик, который должен был защищать собственный народ, а не убивать его. Устим, который так жадно искал справедливости, пожертвовал жизнью ради Украины. Теперь он – один из Героев Небесной Сотни.

О детстве Устима Голоднюка, его интересах, обучении и исключении из военного лицея, активном участии парня в Революции Достоинства и смерти на Майдане в рамках проекта сайта 24 канала "Баррикады Достоинства" нам рассказал отец Героя Небесной Сотни Владимир Голоднюк.

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Тернопольская, Сумская, Львовская, Житомирская, Донецкая, Хмельницкая, Полтавская, Черниговская, Ровненская, Черкасская, Киевская, Харьковская, Кировоградская, Винницкая области, Закарпатье, Прикарпатье, Волынь, Буковина, Беларусь, Грузия…

Охранник, программист, строитель, студент, гастарбайтер, предприниматель, слесарь, музыкант, преподаватель, водитель, журналист, железнодорожник, пенсионер, дизайнер, фермер, художник, дзюдоист…

Чей-то сын, муж, отец, брат, друг, коллега. Со своими мечтами, планами и надеждами.

Холодная пуля, горячая кровь, последнее дыхание, Украина…

Самому молодому было 17, самому старшему – 82.

Они – Небесная Сотня. Те, кого 8 лет назад убила преступная власть.

Среди них был 19-летний парень из Збаража в Тернопольской области. Его звали Устим Голоднюк.

Отец парня в разговоре ласково называет сына Устимчиком. Говорит, что он был самым обычным ребенком, "как все". Просит, чтобы не искала и не придумывала чего-нибудь необычного о его сыне. Ибо для господина Владимира он – его простой Устим.

Парень был на Майдане с ноября. Там его избили. Но это Устима не остановило. Он не испугался, не избрал привычные наслаждения юношеской жизни, не стал делегировать кому-то борьбу за будущее своей Украины, не пополнил ряды "диванных экспертов", не объяснял, что "надо учиться, куда там Киев". Он месяцами находился в центре столицы. В страшные февральские дни не убежал оттуда, видимо, осознавая, что подвергает жизнь опасности. Каждый ли так сможет? Как много людей выберут это, а не теплый дом и комфорт? Возможно, для героизма не нужно необычных личностных качеств, или же отчаянная смелость и есть героизм.



Владимир и Устим Голоднюки / Фото из фейсбука Устима Голоднюка

Детство: поиски справедливости и спорта

Владимир Голоднюк рассказал, что его сын в детстве был "совершенно нормальным ребенком".

Устимчик не отличался от других детей. Был обычным мальчиком. Иногда хулиганил. Единственное, что его немного отличало от других, – обостренное чувство справедливости. Он настаивал всегда на том, чтобы было справедливо,

– поделился мужчина.

В подростковом возрасте львиную долю времени парня, как и большинства детей, занимал компьютер. Однако когда он начал серьезно заниматься спортом, тогда приоритеты изменились. "У него было по две тренировки в день. Он серьезно занимался телом. Уделял этому много времени. Обращал внимание на питание", – добавил отец.

Устим не употреблял алкоголь и не курил, что также было влиянием спорта.

А спортом он увлекся, еще учась во Львовском лицее имени Героев Крут. Затем поступил в Бережанский агротехнический институт. Там тоже посещал тренировки. Владимир Голоднюк радовался, что его сын находился в хорошей компании.



Устим Голоднюк в детстве / Фото из фейсбука Устима Голоднюка

Имя Устим очень подходило парню

Владимир вспомнил, как после армии, в 20 лет, поступил в институт. Тогда увлекся изучением истории Украины, фольклором: "Мне это было очень интересно, потому что в Советском Союзе был период оттепели. Тогда появилась возможность узнать больше об истории".

Владимир Голоднюк в 1990 году был участником Революции на граните.

Его очаровывали старинные имена. Поэтому когда мужчине через окно родильного показали плакавшего мальчика, маленького и еще красненького, он сразу крикнул, что это Устим.

В нашем случае это еще и созвучность: Кармелюк – Голоднюк. Поэтому я сразу же взял справку из роддома, что у меня родился сын, и зарегистрировал его с именем Устим,

– отметил Владимир Голоднюк.



Имя Устим мальчику выбрал отец / Фото из фейсбука Устима Голоднюка

Интересно, что имя парню очень подходило, ведь с латинского оно переводится как "справедливость".

Малым Устим не воспринимал свое имя с гордостью и красотой. "Но когда уже учился в лицее во Львове, то на наше кроткое "Устимка" начал отвечать: "Я не Устимка, я - Устим", – вспомнил отец. Ему начали нравиться звучность и внутренняя сила его имени.

Исключение из военного лицея не пошатнуло парня

Устим учился в военном лицее во Львове, но не завершил его. Из-за потасовки за 2 месяца до окончания учебы парня выгнали. Однако он спокойно воспринял это, зная, что за ним правда.



Устим учился в лицее имени Героев Крут во Львове / Фото из фейсбука Устима Голоднюка

Не дал мне возможности, как говорится, "решить" эти вопросы. Он подчеркнул: "Папа, я был прав". Впоследствии выяснилось, что так и было,

– поделился Владимир.

В послемайданный период история об исключении получила огласку. В лицее между преподавателями был "разбор полетов" на этот счет. "Даже кого-то тогда наказали. Хотя я был против. Это ведь не повлияло на судьбу Устима", – подчеркнул отец.

На два месяца, которые он не доучился в лицее, он пошел в школу. После ее завершения сдал ВНО своими силами. У него были приглашения в три учебных заведения. Но для поступления избрал Бережанский агротехнический институт.

"На него эта ситуация не повлияла. Единственное, о чем жалел Устим, это то, что он не был на выпускном со всеми", – объяснил Владимир Голоднюк. Однако ребята в знак дружбы с Устимом сделали ему подарочный выпускной альбом, где находилась его фотография.



Закончить обучение в лицее парню не удалось / Фото из фейсбука Устима Голоднюка

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Майдан: борьба, избиение, роковое 20 февраля

Устим, как рассказал его отец, был самостоятельным парнем. Он сам принимал решение. Конечно, если вопросы касались чего-то очень серьезного, он советовался с отцом. Однако не на Майдане. Туда парень, никого не проинформировав, отправился отстаивать свое будущее. Отец даже ругался, когда выяснилось, что сын в Киеве.

А узнал я об этом, когда Устим не приехал домой за продуктами. Я позвонил ему и спросил, почему его не было. Парень отвечать не хотел. Однако я почувствовал что-то, потому уточнил: "Ты что, в Киеве?". Он подтвердил,

– вспомнил мужчина.

Парень был на Майдане с ноября: фото из фейсбука Устима Голоднюка

Впоследствии Владимир узнал, что Соглашение об ассоциации Виктор Янукович не подписал. Тогда он попросил сына, чтобы тот возвращался домой, потому что активисты "сделали все, что могли".

Устим ответил, что вернется, потому что уже есть билет на поезд домой на следующий день. Но ночь все изменила. Тогда избили студентов. "Я утром включил телевизор и увидел информацию об избиении студентов".

Тогда пострадал и Устим. Ему наложили много швов на голову. После этого Владимир позвонил друзьям из Киева, с которыми учился в вузе, и попросил помочь отправить парня домой.

Я сделал скриншот из Михайловского, где был Устим. Они его в лицо не знали. А потом попросил: "Ребята заберите, посадите на поезд и отправьте сына домой". Они так и сделали,

– отметил Владимир Голоднюк.

Дома Устим пробыл всего несколько дней. Пришел в форму – и снова на Майдан.

Господин Владимир объяснил, что связывать такого взрослого сына, запрещая ему ехать в Киев, было бы смешно: "Не то чтобы я не был согласен с его позицией, наоборот – я поддерживал ее. Но как отец я переживал. Кроме того, я осознавал, что будут и дальнейшие силовые влияния, потому что уже было избиение".

Все слова, которые мужчина пытался подобрать, чтобы убедить сына, не повлияли на решение Устима.

Я говорил: "Сын, ты патриот, украинец. Создашь семью, родишь деток, воспитаешь их патриотами. Таким образом происходят демократические изменения в обществе. Правильное воспитание – это главное",

– пересказал свои призывы Владимир.

Устим же тогда отвечал: "Папа, а если мы сейчас не выйдем, то кто же тогда отстоит Украину?"

После избиения в ночь на 30 ноября Устим решил носить чуб. Однажды он пришел к отцу и сказал, что хочет так постричься.

Это необычная стрижка. Поэтому, чтобы я не возмущался, пришел спросить. Я ответил: "Хочешь носить чуб – носи",

– сказал отец парня.



Устим начал носить чуб / Фото из фейсбука Устима Голоднюка

А после силового разгона активистам на Майдан привезли защитные каски. Парень выбрал голубую – цвета мира. Устим считал шлем своим оберегом.



Владимир Голоднюк держит каску сына после его гибели / Фото "НТГ"

Впоследствии юноша вступил в 38-ю сотню Самообороны Майдана.



38-я сотня получила название имени Голоднюка / Фото из фейсбука Устима Голоднюка

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Шли дни, недели, месяцы. Младший Голоднюк и не думал возвращаться домой. Чтобы убедить его изменить решение, отец молодого человека отправился в столицу. В ночь на 20 февраля он приехал на Майдан. Господину Владимиру не так легко было прорваться через "границы".

Меня тогда не отпускали с работы. Было бешеное давление. Мы уезжали под чужими фамилиями. На работе говорили, чтобы я писал заявление об увольнении, а потом ехал на Майдан,

– вспомнил мужчина.

Когда же он подъезжал к Киеву автобусом, то его не хотели пропускать через импровизированные блокпосты: "Мы не знали, титушки это или не титушки. Мы везли бутылки для коктейлей Молотова, палки. Мы почти все сутки пытались попасть на Майдан разными подъездными путями".

Устим не согласился ехать домой. Он попросил не убеждать его. Потому что решил, что Майдан не оставит.

"Я тогда позвонил домой и сообщил, что буду тоже в столице, потому что не хочу оставлять Устима одного", – продолжил Владимир.

Сын обрадовался его решению. Он сказал: "Ну если ты остаешься, то теперь мы точно победим. А потом уже вместе поедем домой".

Он верил в победу, я – нет. Из того, что я видел тогда на Майдане, я понимал, что Майдан был подавлен. Только их жертва, их гибель повернули ход истории,

– добавил отец парня.

Ранним утром 20 февраля Устим дежурил возле Михайловского собора. Там прорывались титушки. Владимиру тогда тоже не спалось, он ходил по Майдану, помогал с баррикадами, носил шины, камни.

"В 5:00 он сдал смену. Я видел, как Устим гулял с девочкой за руку. Я еще думал его позвать. Но они так хорошо шли себе, смеялись, что-то говорили", – отметил мужчина.

Старший Голоднюк в тот день периодически созванивался с сыном, вплоть до момента, когда после гудков не услышал тишину.

"Я ведь не знал сначала, что это Иван Бубенчик начал стрелять из филармонии, а беркутята все начали убегать. Я тоже побежал вперед, тогда вспомнил, что нужно позвонить по телефону Устиму. Набрал его, он ответил, что находится возле почтамта. Я развернулся, чтобы бежать к нему. Он в то время направлялся ко мне. Мы разминулись. Устим побежал вверх. Я вернулся, под мостом баррикаду переносить. Потом снова позвонил ему, сын сказал, что возле Жовтневого. Ответил, что бегу к нему. Уже на месте я увидел суматоху. Там носили раненых, была кровь. Набираю сына – телефон молчит. Приблизительно в 11:00 мне позвонили из дома, увидели в ленте новостей информацию о гибели жителя Збаража".

После этого Владимир уже ничего и не носил, "завяли руки и ноги". Его Устима убили. "Я чувствовал это. Хотя, когда он трубку не брал, я гнал от себя такие мысли, но чувство плохое было, холод такой", – вспомнил мужчина.

Пуля вошла парню в затылок, пробила голубую миротворческую каску и вышла над правым глазом.

"Рабов в рай не пускают" – последнее сообщение, которое парень сделал в сети.

Домой Устима привезли ночью. Его встречали многие люди, – с флагами, огнем зажженных шин.

Встреча Героя в Збараже: видео с ютуба Владимир Голоднюка

Похоронили парня в родном Збараже, под кустом калины на центральном кладбище у могил Сечевых Стрельцов. На прощании были десятки священников, тысячи людей. Они чтили паять Героя!



Устима Голоднюка похоронили в родном Збараже / Фото из фейсбука Устима Голоднюка

Жизнь после потери сына

В жизни каждого человека есть такие события, которые изменяют его. Для Владимира это был Майдан, сразу после него в жизни мужчины началась война.

У меня не было выбора. Только такой – либо заливать горе алкоголем, либо помогать другим. Я выбрал второй вариант,

– рассказал он.

В своем волонтерстве мужчина тоже не видит ничего особенного, никакого героизма: "Делаем свою работу, как тысячи других людей ради победы Украины".

Кроме того, Владимир Голоднюк является членом организации "Семья Героев Небесной Сотни". В течение 4 лет являлся заместителем руководителя.

Мы пытались сделать эту организацию мощной нравственной силой. Но нужно реально смотреть на вещи. Там собрались убитые горем родители. Ни одного политика не было. Только родные, которые хотели утешения,

– подчеркнул господин Владимир.

Он объяснил, что определенный период времени семьи Героев Небесной Сотни радостно встречали в кабинетах, прислушивались к их мнению: "Мы чтили павших родных. Мы что-то делали – знаки отличия Героям. Многое делали".

Однако со временем отношение стало другим. "Небесную Сотню нивелировали, позволили всяким портновым ее позорить и поливать грязью. Сейчас это вообще отошло на задний план. Вспоминают о нас только 20 февраля", – поделился мужчина.

Майдан изменил сознание украинцев

Украина прошла многие этапы создания. Владимир Голоднюк считает, что за 30 лет восстановления независимости государство не может стать абсолютно монолитным и сильным.

Но этот толчок Майдана, его жертвенность изменила мнения многих тысяч людей. Назад во времена "совдепии" или времена Януковича они уже не хотят возвращаться,

– прокомментировал Владимир.

Он не отрицает, что есть еще много "ваты". Однако не сомневается, что для ее исчезновения должно пройти очень много лет: "Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, чтобы в них дух рабства умер. Поэтому у нас еще большой путь впереди".

Но позитив, подытожил мужчина, в том, что есть люди, которые уже никогда не станут на колени, никогда не согнут спину. Украина меняется к лучшему!

Чествование памяти Устима Голоднюка

Посмертно Устима Голоднюка наградили многими наградами– орденом "Золотая Звезда", медалью "За жертвенность и любовь к Украине", Грамотой Верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава.

Ему присвоили звание "Почетный гражданин города Бережаны". В Збараже есть улица имени Устима Голоднюка. Мемориальные доски находятся на зданиях школы и института, где учился парень. В его честь назвали 38-ю сотню Самообороны Майдана. Память о Герое живет!



Памятная доска в честь парня / Фото из фейсбука Устима Голоднюка

Обратите внимание! Сайт 24 канала ведет проект "Баррикады достоинства", в котором напоминает о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Майдан, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспоминаем избиения студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом с нами говорят сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, священники и другие причастные к Майдану люди.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.