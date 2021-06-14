Просила о спасении, а он снимал видео: подробности о гибели украинской модели в Турции

Близкие украинской модели Анжелики Срабянц, которая упала с балкона в Стамбуле, не верят, что девушка сама прыгнула. Они рассказали, что парень погибшей был ревнивым и часто поднимал на нее руку.

Парень снимал видео, когда Анжелика стояла на балконе

Турецкие СМИ сообщают, что во время обыска в квартире правоохранители нашли видеозапись, которую сделал парень Анжелики – турок Бурак Эрджан. На ней якобы видно, как девушка стоит на балконе и держится за перила.

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Анжелика кричала: "Бураку, Бураку, пожалуйста". А за кадром слышен голос мужчины, который говорит: "Иди сюда". После этого девушка сорвалась и с криком упала вниз.

На допросе турок рассказал, что их ссора из-за ревности началась еще в ресторане, а продолжилась в такси, где погибшая рассекла Бураку бровь. Дома пара не прекратила кричать.

Парень заверил, что увидел Анжелику, которая висит на балконе, когда вышел из ванны. Он хотел ее спасти, но рука модели, мол, соскользнула.

Кстати, Бурак сказал, что украинка якобы не раз резала себе вены.

Парень часто бил модель

Знакомая погибшей рассказала, что Анжелика познакомилась с Бураком недавно. Тот оказался очень ревнивым и по любому поводу мог устроить скандал. Впоследствии ссоры переросли в драки.

Мог ударить ее по лицу, схватить за волосы, даже душить. Он следил за ней в соцсетях, проверял, кто ставит лайки и что ей пишут. Она жаловалась на него. Пробовала уйти, но он просил прощения, уверял, что больше никогда не поднимет на нее руку. Вероятно, она любила его, поскольку прощала,

– рассказала знакомая Анжелики.

Друзья не верят в версию о самоубийстве

В Турции Анжелика жила несколько лет. Одноклассники девушки рассказывают, что она была красивой еще со школы, поэтому поклонники у девушки были. Уже тогда она ходила на курсы моделей, хотя впоследствии вступила в Украинскую академию банковского дела. Кстати, вуз погибшая закончила с отличием.

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"После вуза преподавала в Сумском правовом колледже. Она была очень образованной, воспитанной девушкой, с хорошими манерами, доброй, отзывчивой. Ничего плохого о ней даже подумать невозможно. Анжелика очень любила жизнь и заявление о том, что это самоубийство, не может быть правдой", – заверила подруга погибшей из Сум.

В родном городе у Анжелики остались мама и дедушка.

Что известно о Бураке Эрджане

Бурак работает дрессировщик собак. На своей странице в инстаграме он хвастался знакомством с известными телеведущими и блогерами, для которых воспитывал животных. Кроме того, парень демонстрировал вырезки из газет, где о нем писали.

В Турции он известен как звездный тренер животных. У него в доме есть обезьянка, есть собака. Он представляет себя как богатый человек. На самом деле это не совсем так. Там больше работа на публику,

– поделились знакомые парня.

Заметим, Бурака уже взяли под стражу. Ему объявили о подозрении в умышленном убийстве.

Трагедия произошла в районе Санкактепе 10 июня. На месте происшествия полиция, которую вызвали очевидцы, обнаружила сожителя 33-летней погибшей пьяным и под наркотиками. В квартире был беспорядок, кроме того, там нашли наркотики.