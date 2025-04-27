Букет для девушки: на Ровенщине юноша похитил цветы со стелы погибших военных
- 19-летний парень похитил цветы со стелы погибших военных на Ровенщине, чтобы подарить их своей девушке.
- На юношу составили административный протокол за мелкое хищение чужого имущества; парень попросил прощения за содеянное.
В Ровенской области со стелы в честь павших защитников Украины украли цветы. Впоследствии выяснилось, что это сделал 19-летний парень, который подарил этот букет своей девушке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ровенской области.
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Юноша украл букет для девушки
Инцидент произошел в селе Мизоч Ровенского района. По словам правоохранителей, 23 апреля в полицию обратилась 54-летняя женщина, которая сообщила, что со стелы в честь павших защитников Украины украли искусственные и живые цветы.
Вора быстро нашли: им оказался 19-летний житель соседней Здовбицкой громады, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение административных и уголовных правонарушений.
Как пояснил сам парень, цветы он похитил чтобы загладить вину перед своей девушкой, с которой накануне поссорился. На него составили административный протокол за мелкое хищение чужого имущества.
Этот случай также прокомментировали в Мизоцком поселковом совете.
В нашей общине произошел возмутительный случай – со стелы в честь павших защитников Украины был украден букет цветов. Это не просто преступление, это пренебрежение к памяти тех, кто отдал жизнь за нашу свободу,
– отметили в поселковом совете.
Там добавили, что парень искренне раскаялся, попросил прощения за содеянное и теперь будет нести ответственность согласно действующему законодательству Украины.