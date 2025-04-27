Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Рівненської області.

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Юнак вкрав букет для дівчини

Інцидент стався у селі Мізоч Рівненського району. За словами правоохоронців, 23 квітня до поліції звернулася 54-річна жінка, яка повідомила, що зі стели на честь полеглих захисників України вкрали штучні та живі квіти.

Крадія швидко знайшли: ним виявився 19-річний мешканець сусідньої Здовбицької громади, який раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень.

Як пояснив сам хлопець, квіти він викрав аби загладити провину перед своєю дівчиною, з якою напередодні посварився. На нього склали адміністративний протокол за дрібне викрадення чужого майна.

Цей випадок також прокоментували в Мізоцькій селищній раді.

У нашій громаді стався обурливий випадок – зі стели на честь полеглих захисників України було вкрадено букет квітів. Це не просто злочин, це зневага до пам'яті тих, хто віддав життя за нашу свободу,

– наголосили в селищній раді.

Там додали, що хлопець щиро розкаявся, попросив вибачення за скоєне та тепер буде нести відповідальність згідно з чинним законодавством України.