Об этом 24 Каналу рассказали в полиции Днепропетровской области.
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Что известно об инциденте в Днепропетровской области
В местных СМИ распространяется информация об инциденте в селе Марьянское в Криворожском районе Днепропетровской области.
Там отмечают, что 9-летний мальчик вместе с родителями приехал в гости к 15-летнему юноше. Дети играли вместе, первый, предположительно, вынес винтовку и случайно попал старшему в челюсть. В полиции подтвердили факт, но детали еще выясняют.
Сообщение поступало, но обстоятельства сейчас выясняются,
– заявили в полиции.
Местные СМИ рассказали, что происшествие произошло 14 июня вечером. Пострадавший сейчас, предположительно, в больнице – операция назначена на понедельник.